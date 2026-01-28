TORMENTA FERN: QUÉ ES LA OLA ÁRTICA QUE GOLPEA A ESTADOS UNIDOS Y POR QUÉ COMPLICA LA VIDA COTIDIANA

La “Tormenta Fern” se asocia a una irrupción de aire ártico que empuja temperaturas extremas hacia zonas poco acostumbradas al frío intenso. El meteorólogo Fernando Frasetto explicó que el fenómeno trae nieve, hielo y un escenario que frena la logística, el transporte y la actividad diaria en amplias regiones.

La información corresponde a una nota realizada en la AM740, donde Frasetto describió el cuadro meteorológico y sus efectos. “Es una invasión de aire ártico importante que llega bien sobre el sur, hacia el ecuador”, señaló, y remarcó que ese ingreso no deja “precipitaciones líquidas”, sino “temperaturas muy, muy bajas, nieve, que inmediatamente se transforma en hielo”.

El especialista sostuvo que, ante episodios de este tipo, la respuesta social tiene límites claros. “Hay un límite en la adaptación, cuando entras en modo supervivencia, no hay adaptación”, afirmó, y explicó que los extremos climáticos “te ponen en una situación de supervivencia, o de resistencia”. También comparó el impacto con otros eventos severos y recordó que, aun con alertas, la naturaleza impone condiciones difíciles de enfrentar.

Frasetto diferenció el fenómeno de un “invierno duro” en general y puso el foco en la repetición de eventos extremos. “Los eventos extremos son cada vez más probables”, indicó, y aclaró que no todo se explica con una sola causa: “El cambio climático es como Dios, parece que explica todo”. En esa línea, sostuvo que algunas situaciones se vinculan al calentamiento global y otras responden a dinámicas atmosféricas propias, pero advirtió que la frecuencia de extremos exige vigilancia y prevención.

Finalmente, el meteorólogo conectó el análisis global con lo local y advirtió sobre la sequía y el agua disponible en la región. “Después de 10, 12 años que tuviste de sequía, cada vez tenés, en toda el área de la provincia, menos agua”, expresó, y explicó que los acuíferos “se reponen con consistencia de lluvia y nieve persistente, no con un día que llueva”.

Allen, 28 de enero de 2026.