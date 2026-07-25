TRABAJADORES DE ESTADÍSTICA LLEVAN UN INFORME CLAVE A LA MESA SALARIAL

Un informe elaborado por trabajadores de la Dirección Provincial de Estadística y Censo de Neuquén reveló un fuerte deterioro en el poder adquisitivo del sector. La presentación del estudio se realizó en el marco de las negociaciones de la mesa salarial donde se debate la actualización de sus haberes.

Según expusieron los estatales, los ingresos actuales resultan insuficientes para sostener el nivel de consumo registrado un par de años atrás. La trabajadora Mariana Sarin sostuvo que el informe muestra que “para que hoy nos alcanzara para comprar lo mismo que comprábamos en diciembre de 2023, necesitaríamos una recomposición del 47%”.

Entre las causas principales del desfasaje, destacaron la exclusión de la inflación registrada en enero de 2024 dentro de las pautas acordadas. Asimismo, cuestionaron duramente la utilización del IPC del INDEC en lugar del índice provincial para aplicar los incrementos trimestrales.

Al respecto, Sarin detalló que “esa diferencia acumulada es de 54 puntos porcentuales entre diciembre de 2023 y la fecha, lo que significa que un 22% de nuestro salario se deterioró por usar ese índice que no refleja la realidad”. La referente advirtió que el perjuicio sobre los ingresos resulta sumamente crítico para las familias del sector.

El reporte comparó además la evolución del presupuesto público neuquino con respecto a las partidas destinadas a los sueldos. Sarin señaló que “entre 2023 y 2025 los ingresos corrientes aumentaron un 442%, mientras que nuestros salarios en ese mismo período solo aumentaron un 192%”.

Desde el espacio gremial consideraron que las arcas provinciales cuentan con los fondos necesarios para corregir las brechas acumuladas. En ese sentido, la representante concluyó que “entendemos que hay condiciones para que se nos devuelva lo que hemos perdido en poder adquisitivo en estos dos años y medio”.