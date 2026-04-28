TRABAJADORES DEL CASTRO RENDÓN DENUNCIAN QUE SALUD DEJÓ SIN SÁBANAS NI MANTAS

Trabajadores del Hospital Castro Rendón denunciaron que el faltante de ropa blanca impidió vestir las camas de internación. Esta situación crítica afectó directamente a pacientes que regresaban de intervenciones quirúrgicas en el nosocomio. Ante la falta de sábanas y mantas, el personal debió improvisar medidas de abrigo para enfrentar las bajas temperaturas.

Los pacientes fueron cubiertos únicamente con camisones descartables de quirófano sobre los colchones de cuerina desnudos. Esta alarmante escena refleja el deterioro profundo que atraviesa la institución pública frente a la mirada de las autoridades provinciales.

Juan Millapán, referente de la junta interna de ATE Salud, explicó que este escenario es el resultado de un vacío de gestión sostenido. “La problemática no es nueva, sino que arrastra denuncias desde el año pasado”, afirmó el dirigente gremial sobre el origen del conflicto. La ausencia de reposición estatal obligó a depender exclusivamente de donaciones recibidas a fines de 2025.

El contacto directo de los internados con la superficie del colchón genera una preocupación que trasciende la falta de confort. Expertos advierten sobre el elevado riesgo infectológico que representa la ausencia de barreras sanitarias adecuadas en un entorno hospitalario. La integridad de las personas operadas se encuentra en peligro constante debido a estas omisiones logísticas.

El origen de la escasez de ropa blanca parece estar vinculado a un conflicto financiero con proveedores externos. Trascendió que el Ministerio de Salud mantiene una deuda millonaria con la empresa encargada del lavadero y la esterilización de prendas. Esta interrupción en la cadena de pagos obstaculiza el retorno de los materiales necesarios para el funcionamiento diario.

La presión sobre el stock de insumos se ve agravada por el rol estratégico que cumple el hospital Castro Rendón. Al ser el nodo central de derivaciones de toda la provincia, la demanda es constante y supera ampliamente la capacidad actual. El personal de enfermería y maestranza se encuentra desbordado ante la imposibilidad de ofrecer un servicio digno.

Frente a esta coyuntura, los trabajadores solicitaron audiencias urgentes con la dirección del hospital y el Ministerio de Salud. Además de las sábanas, alertaron sobre el faltante recurrente de medicamentos específicos y dosis de vacunas esenciales. Los representantes sindicales calificaron la situación actual como una verdadera “vergüenza” para el sistema sanitario público de la región.