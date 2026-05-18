TRABAJADORES DEL EPAS DENUNCIAN VACIAMIENTO Y “NEGOCIOS” CON EMPRESAS TERCERIZADAS

Los operarios del EPAS llevaron a cabo una asamblea informativa este lunes en la localidad de Cutral Co. El motivo del encuentro fue visibilizar la profunda escasez de personal, herramientas, vehículos y materiales e insumos básicos. Según explicaron los referentes, esta situación crítica compromete seriamente la normal prestación de los servicios de agua y saneamiento en el territorio provincial.

La representación gremial apuntó directamente contra la actual gestión del organismo por la falta de inversión en infraestructura. Denunciaron un congelamiento de las vacantes laborales que impide cubrir los puestos de aquellos agentes que se han jubilado recientemente. Esta falta de renovación de la planta contrasta con el notable crecimiento demográfico que experimentan las distintas localidades.

El director obrero de la entidad, Pablo Azúa, criticó con dureza el funcionamiento y los costos de las firmas tercerizadas contratadas. El portavoz aseguró que existen severas irregularidades financieras en la contratación de servicios externos y en los arrendamientos de maquinaria pesada. Al respecto, el dirigente afirmó de manera categórica: “Asistimos a un vaciamiento del EPAS mientras se beneficia a empresas privadas con contratos millonarios”.

Los trabajadores manifestaron su profunda preocupación ante eventuales proyectos oficiales que apunten a la privatización del suministro hídrico. La planta de empleados se mantiene casi idéntica desde el año 2008, a pesar de la inauguración de nuevas plantas. Los operarios defensores del sector sostienen con firmeza que la provisión de agua potable debe continuar bajo una estricta gestión estatal.

Por el momento, las medidas de fuerza sindicales se limitarán exclusivamente a la realización de asambleas informativas y movilizaciones públicas. El propósito inmediato es exponer la vulnerabilidad del ente ante la comunidad y exigir una urgente recomposición presupuestaria. Los trabajadores esperan una pronta respuesta gubernamental antes de profundizar las acciones gremiales en los próximos días.