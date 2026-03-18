TRABAJADORES DEL HELLER APUNTAN CONTRA LA PROVINCIA Y ADVIERTEN UNA “SITUACIÓN LÍMITE” POR FALTA DE SUBSIDIOS

La comunidad profesional del Hospital Horacio Heller denunció que el Gobierno provincial mantiene congelados los aportes económicos críticos para familias vulnerables. Esta situación ha interrumpido tratamientos terapéuticos y agravado la crisis alimentaria en el sector oeste de la ciudad.

El conflicto principal radica en la falta de pagos de subsidios destinados a alimentos y alquileres básicos. Estos montos, que oscilan entre los 300.000 y 400.000 pesos, representan un sostén vital para los pacientes. Javier Lombardo, trabajador social de la institución, calificó estas sumas como “meramente paliativas” ante la urgencia que viven cientos de familias neuquinas.

Los profesionales critican la “poca seriedad” en las respuestas oficiales recibidas hasta el momento. Según informaron, las autoridades justifican las demoras en extravíos de correos electrónicos y cambios administrativos en la Ley de Ministerios. Esta burocracia ha dejado a la deriva a pacientes oncológicos, personas con discapacidad y ciudadanos con patologías crónicas.

A la falta de pagos se suma el cierre de comedores comunitarios y la escasez de módulos alimentarios. Los trabajadores cuestionan los nuevos protocolos del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral por ser excesivamente invasivos. Aseguran que las exigencias de información detallada “violan la intimidad de los usuarios” y contradicen las leyes vigentes de Trabajo Social.

Ante el incumplimiento de las promesas gubernamentales de principios de marzo, el personal inició medidas de fuerza. Este martes se realizó una radio abierta en el predio del hospital para visibilizar la problemática. El objetivo es demostrar que la asistencia económica es una base indispensable para sostener la salud mental y física de los pacientes.

La falta de recursos obliga a las familias a tomar decisiones desesperadas cada día. Los equipos médicos advierten que la presión asistencial se vuelve insostenible cuando el Estado burocratiza el acceso al alimento. “Los pacientes deben elegir entre comprar medicamentos o garantizar el desayuno de sus hijos”, alertaron con profunda preocupación desde el sector de Trabajo Social.

Protesta en centro capitalino

La lucha se trasladará este miércoles a las puertas de la Casa de Gobierno a partir de las 09:00 horas. Aunque no se ha declarado un paro total para no afectar la atención, el malestar es creciente. Los profesionales exigen respuestas concretas y el fin de las trabas administrativas que hoy impiden el ejercicio de derechos humanos fundamentales.