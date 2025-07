TRABAJADORES DESOCUPADOS RECLAMAN EN ROCA POR FALTA DE MANO DE OBRA LOCAL EN PLANTA DE AESA

Un grupo de entre 70 y 80 trabajadores desocupados se manifestó en las puertas del yacimiento de Vaca Muerta Sur, en General Roca, para exigir que se respete el cupo de mano de obra local en la planta que construye AESA. Denuncian que la mayoría de los trabajadores contratados proviene de otras provincias y que no tienen interlocutores claros para acceder a un puesto de trabajo.

La información surge de una entrevista realizada en Rutas Argentinas, el programa de la AM740 La Carretera. Allí, Manuel Guerrero, vocero de los desocupados, explicó que “no somos trabajadores de AESA, somos un grupo de desocupados que venimos a reclamar mano de obra local, lo cual no se está tomando”.

Guerrero detalló que la bolsa de trabajo local está intervenida desde abril por la UOCRA nacional y que los desocupados no encuentran una vía de diálogo efectiva: “No tenemos acompañamiento del interventor, no sabemos quién es, nos enteramos hoy que se llama Jonathan Romero, pero no lo conocemos ni ha venido”, afirmó.

El grupo permanece en el ingreso a la planta de manera pacífica y sin interrumpir el trabajo de quienes ya están contratados. Según relató Guerrero, desde YPF les aseguraron que se trata de una obra de largo plazo, con posibilidades de trabajo por “8 o 9 años”, pero la falta de transparencia en las contrataciones les impide acceder.

“Hoy somos 80 familias afuera esperando un puesto de trabajo”, expresó Guerrero, y pidió que se convoque a una asamblea con la Secretaría de Trabajo para abrir una instancia de mediación. También señaló que “muy pocas personas son de Roca o Allen, la mayoría es del norte”, en alusión a los trabajadores actuales del yacimiento.

General Roca, 24 de julio de 2025.