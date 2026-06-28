TRAGEDIA EN LA RUTA 22: MURIÓ UN JOVEN MÚSICO NEUQUINO EN UN CHOQUE FRONTAL

Una fuerte colisión frontal paralizó la tarde del sábado. El trágico hecho ocurrió aproximadamente a las 14:20 horas en el kilómetro 1337, un sector vial que conecta las localidades de Zapala y Cutral Co.

El siniestro vial cobró la vida de Gonzalo Orellana, un joven de 26 años de edad. La víctima fatal se desempeñaba como guitarrista en la conocida agrupación musical regional Los Chamas de Cristal. Además, era hijo del actual vocalista de dicha banda folclórica.

Los rodados involucrados fueron un camión Iveco 440, perteneciente a una firma de alquiler de maquinaria, y un automóvil Volkswagen Polo Track de color negro. El transporte mayor circulaba hacia Zapala, mientras que el vehículo menor se dirigía en sentido opuesto.

El comisario Roberto Fuentes brindó precisiones sobre el hecho a la prensa regional. Respecto a la mecánica del accidente, la autoridad policial señaló que las pericias preliminares indican que el automóvil habría invadido el carril contrario, provocando el impacto letal.

El fallecimiento del joven músico generó una profunda conmoción en todo el ambiente artístico neuquino. Las plataformas digitales se inundaron rápidamente de condolencias y muestras de afecto para acompañar a su padre, Marcelo Orellana, y al resto de sus seres queridos.

Diversas bandas locales manifestaron su dolor ante la inesperada pérdida del guitarrista. Los integrantes del conjunto Sentir Campero expresaron un sentir generalizado al publicar en sus redes que “hoy la música está de luto”.

En el sitio del accidente trabajaron intensamente bomberos, ambulancias y agentes viales para retirar las unidades. El tránsito estuvo completamente interrumpido de forma inicial y la circulación normalizada se recuperó recién después de las 17:30 horas.