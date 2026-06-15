TRAGEDIA EN LA RUTA 22: UN JUBILADO MURIÓ CALCINADO TRAS CHOCAR CONTRA EL GUARDARRAIL

Un trágico accidente de tránsito conmocionó a la región este domingo por la tarde sobre la Ruta Nacional 22. Un automóvil se incendió por completo tras sufrir un impacto en la calzada. Lamentablemente, las autoridades policiales confirmaron el trágico fallecimiento del conductor en el lugar del siniestro.

El dramático siniestro vial sucedió alrededor de las 19:00 horas a la altura exacta del kilómetro 1.136, en cercanías al kartódromo de la localidad de Godoy. El vehículo involucrado circulaba hacia la ciudad de General Roca antes del desastre.

De acuerdo con las primeras informaciones, el automovilista perdió el control del rodado de manera repentina durante una maniobra de sobrepaso. Debido a este movimiento infortunado, el coche chocó contra el guardarrail central de la calzada. El fuego se propagó luego de forma inmediata y destructiva.

La extrema velocidad del incendio impidió que el único ocupante pudiera salir a tiempo del habitáculo del automóvil. Respecto a los datos de la víctima fatal, los voceros de las fuerzas de seguridad señalaron oficialmente que “el conductor tenía más de 70 años y era oriundo de la localidad de Villa Regina”.

En el sitio del siniestro trabajó activamente el personal de los Bomberos Voluntarios para extinguir las intensas llamas. También acudieron con urgencia diversas unidades policiales de la región. El Gabinete de Criminalística de Villa Regina procedió a resguardar toda la escena del hecho de inmediato.

La Fiscalía en turno intervino directamente para intentar esclarecer los motivos del fatal desenlace vial. Por este motivo, las autoridades ordenaron realizar todas las pericias mecánicas y de planimetría correspondientes. Se busca determinar con absoluta precisión cómo se desencadenó esta dolorosa tragedia en las rutas rionegrinas.