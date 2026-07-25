TRAGEDIA EN LA RUTA 237: UNA NIÑA DE 9 AÑOS MURIÓ TRAS EL DESPISTE DE UNA CAMIONETA

Un trágico siniestro vial ocurrió este viernes por la tarde sobre la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1560, en la zona conocida como arroyo Chacabuco o Limay Chico. Una camioneta Renault Duster se despistó pasadas las 16:30 y cayó al cauce de agua, provocando el fallecimiento de una niña de nueve años.

El personal policial de la Provincia de Neuquén debió enfrentar complicaciones para arribar al sector debido a las inclemencias meteorológicas. Al momento del hecho, la calzada presentaba nieve en la banquina y lluvia constante, aunque la visibilidad se mantenía en niveles operativos.

Los rescatistas constataron el deceso de la menor, mientras que el padre debió ser trasladado de urgencia por el SIEN hacia San Carlos de Bariloche. El comisario inspector, Miguel Ángel Poblete, explicó que “ya un hombre había sido trasladado hacia Bariloche y se constata la presencia del cuerpo sin vida de una menor”.

La hipótesis principal indica que el vehículo circulaba desde la localidad rionegrina en dirección a Collón Curá al momento de perder el control. Según estimaciones oficiales, el automóvil no volcó, sino que se precipitó por el lateral derecho del puente hasta terminar dentro del arroyo.

Las autoridades sospechan que el adulto logró retirar a la niña del vehículo en medio del estado de shock. Al respecto, Poblete detalló que “testigos dicen que vieron el cuerpo a unos 20 metros de donde estaba el vehículo y a él del otro lado sentado”.

Pericias

Efectivos del Departamento Nahuel Huapi desarrollaron las pericias técnicas correspondientes para esclarecer la mecánica exacta del hecho. A pesar del despliegue de las unidades de emergencia, el tránsito vehicular sobre la arteria nacional no requirió ser interrumpido.

La investigación continúa abierta a la espera de peritajes para determinar si el rodado mordió la banquina por la acumulación de aguanieve. La comunidad cordillerana permanece conmocionada por el desenlace del siniestro.