TRAGEDIA EN LA RUTA ENLUTA EL FESTEJO PETROLERO POR EL DÍA DEL TRABAJADOR

Tras confirmarse el fallecimiento de un operario de la empresa Ensi en un siniestro vial, el Sindicato Petrolero decidió suspender las celebraciones por el Día del Trabajador. Los gremios de la actividad hidrocarburífera decidieron cancelar el evento central que se desarrollaba en el polideportivo municipal.

El fatal accidente ocurrió este jueves sobre la Ruta Provincial 17, en las inmediaciones de Sauzal Bonito. La víctima se trasladaba en una camioneta con destino al festejo organizado por el Sindicato de Petroleros Privados. El impacto de la noticia fue inmediato entre los asistentes que ya colmaban las instalaciones deportivas para el acto.

Ante la gravedad de los hechos, los dirigentes sindicales brindaron una conferencia de prensa para oficializar el luto. Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados, fue el encargado de transmitir la decisión. El líder gremial destacó que la prioridad absoluta en este momento es el acompañamiento a los allegados del trabajador fallecido.

“Estamos consternados por lo que sucede con un compañero que venía a un festejo. Lamentablemente sucedió lo que sucedió y, por supuesto, suspendemos el acto. Nos ponemos a disposición de la familia”, manifestó Rucci visiblemente conmovido. Sus palabras reflejaron el quiebre emocional de una jornada que inicialmente prometía ser un espacio de camaradería sindical.

La planificación original buscaba unir a diversas organizaciones en una muestra de respeto y unidad laboral. Sin embargo, la fatalidad en las rutas neuquinas alteró por completo el espíritu de la convocatoria masiva. El dirigente petrolero enfatizó que, ante la pérdida de una vida, los motivos de celebración desaparecieron de forma instantánea para todos los presentes.

“Era una iniciativa muy buena, en un marco de mucho respeto entre los trabajadores. Pero hoy ya no hay nada que festejar. Es un día de mucho dolor”, sentenció Rucci. La solidaridad se extendió a todos los gremios participantes, quienes coincidieron en que la tristeza unifica a la familia trabajadora más allá de las afiliaciones específicas.

En sintonía con este mensaje, César Godoy, representante de la UOCRA local, lamentó el desenlace de la jornada organizada. “Estaba todo organizado para que sea una fiesta entre todos los trabajadores de distintos sindicatos, y la verdad que esto nos entristece. Un día de festejo se tiñe por esto”, expresó el referente de la construcción.

Del anuncio también participaron referentes de Petroleros Jerárquicos y del Sindicato de Camioneros, mostrando un frente unido ante la emergencia. Las organizaciones ratificaron su compromiso de brindar asistencia integral a los familiares de la víctima. El polideportivo, que minutos antes vibraba con la presencia de una multitud, quedó en silencio como señal de respeto.