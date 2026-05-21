TRAGEDIA EN PATA MORA: EXPLOTÓ UN CAMIÓN CISTERNA Y MURIERON TRES TRABAJADORES PETROLEROS

Una trágica explosión en un yacimiento petrolero del sur mendocino dejó un saldo de tres operarios fallecidos, según confirmó Canal 9 de Mendoza. El siniestro se registró en la Base de Chachahuén, situada en la estratégica región de Pata Mora. El estallido de un camión cisterna movilizó de urgencia a los servicios de emergencia de dos provincias. La violencia del hecho generó un profundo pesar entre los trabajadores petroleros.

El episodio ocurrió en una zona fronteriza, a escasos kilómetros del territorio neuquino. Según reportes policiales, el fuego se desató cerca de las 19:40 horas en un vehículo de transporte de la empresa TSB. La fuerte onda expansiva provocó el deceso inmediato de dos operarios en el lugar del incidente. Una tercera víctima recibió los primeros auxilios y fue derivada a un centro de salud de Rincón de los Sauces, en Neuquén, donde lamentablemente perdió la vida.

Personal de bomberos, ambulancias y policias se desplegaron rápidamente en el área afectada. Los equipos de rescate lograron sofocar las llamas antes de que alcanzaran las instalaciones de acopio cercanas. Las tareas logísticas se vieron seriamente complicadas por las distancias geográficas y la falta de conectividad en ese sector de la meseta.

La firma transportista dueña del rodado emitió un pronunciamiento oficial para lamentar la pérdida de su personal. Los directivos indicaron que se pusieron en marcha los mecanismos de asistencia interna de manera inmediata. “TSB S.A. expresa su más profunda solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas en este difícil momento”, manifestaron las autoridades de la compañía privada a través de un documento escrito.

En el mismo escrito, la empresa ratificó su compromiso con las normas de prevención de riesgos laborales vigentes. Las oficinas corporativas asignaron personal especializado para contener a los allegados de las víctimas. “Para la compañía, la integridad y seguridad de las personas constituyen una prioridad absoluta”, remarcaron desde la firma prestadora de servicios petroleros.

La Fiscalía de Mendoza inició las actuaciones correspondientes para esclarecer los motivos que desencadenaron la fatalidad. Los peritos judiciales concentran sus esfuerzos en examinar los restos del camión cisterna destruido. El principal objetivo de los análisis técnicos es determinar si existió una falla en los sistemas mecánicos o un error en los procedimientos de descarga.