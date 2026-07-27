TRAGEDIA EN PINO HACHADO: MUERE UN CAMIONERO BRASELEÑO MIENTRAS ESPERABA PARA CRUZAR A CHILE

Un trágico hecho conmovió este domingo a la zona cordillerana. Un camionero brasileño de 42 años perdió la vida mientras aguardaba en la fila para cruzar hacia Chile por el Paso Internacional Pino Hachado.

El chofer formaba parte de una empresa de transporte internacional de carga refrigerada. El desafortunado episodio ocurrió alrededor de las 16:30, a escasos metros de las dependencias aduaneras.

El hombre descendió de su vehículo y sufrió un colapso repentino a la vista de otros transportistas. El lamentable suceso provocó una inmediata consternación entre los compañeros que integraban la columna de espera.

Daniel Vergara, director de Defensa Civil de Las Lajas, aportó precisiones sobre lo ocurrido. “Falleció un camionero brasileño de 42, de la empresa Marvel de Brasil. Estaba octavo para cruzar, descendió del camión y se descompensó. Lo vieron los compañeros que estaban en la fila”, relató el funcionario.

Efectivos de la Comisaría 27 de Las Lajas y miembros de Gendarmería Nacional acudieron rápidamente al sitio. Vergara explicó que la asistencia fue inmediata, pero nada se pudo hacer para salvar al trabajador. “Ese camión llevaba carga de pescado. Ni bien se descompensó, intervino Gendarmería, pero falleció en el lugar”, lamentó.

A raíz de esta situación y del feroz temporal de nieve que azota a la provincia, las autoridades dispusieron el cierre del paso fronterizo a las 17. Actualmente se ejecuta un operativo especial de ordenamiento vehicular en la localidad de Las Lajas para contener el intenso flujo de transporte.

La capacidad de los paradores regionales se encuentra exhausta ante la acumulación de transportistas. Hay más de 200 unidades varadas en Las Lajas y una cifra similar aguarda en Zapala. En condiciones climáticas favorables, cerca de 180 camiones logran trasponer la frontera hacia el país vecino diariamente.