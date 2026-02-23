TRAGEDIA EN SAN LORENZO SUR: INVESTIGAN LA MUERTE DE UN BEBÉ DE 18 MESES

San Lorenzo Sur, en la capital neuquina, atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de un niño de apenas un año y medio. El pequeño perdió la vida tras ingresar en estado crítico al Hospital Horacio Heller durante la jornada del domingo. Según las primeras informaciones que trascendieron, el menor fue localizado por sus cuidadores dentro de un balde con agua. Ante la complejidad del escenario, las autoridades judiciales han tomado una intervención directa para determinar las responsabilidades del caso.

La reconstrucción inicial de los hechos indica que el pedido de auxilio ocurrió cerca de las 20:40 del pasado domingo. Una mujer llegó al destacamento en medio de una crisis nerviosa solicitando asistencia médica urgente. De acuerdo con su relato ante los uniformados, el niño presentaba signos de ahogamiento por haber quedado sumergido en un balde. Inmediatamente, se activó un operativo de traslado sanitario de emergencia para intentar salvar la vida del pequeño.

A pesar de la celeridad del traslado y las maniobras de reanimación aplicadas por los profesionales, el desenlace fue fatal. Los médicos del Hospital Heller constataron que el niño ya no presentaba signos vitales al momento de su arribo definitivo. Inmediatamente se dio aviso a la fiscalía de turno para preservar el lugar del hecho. Actualmente, la justicia mantiene bajo custodia a dos personas que se encontraban en la vivienda al momento del suceso.

Avances en la investigación y medidas de la fiscalía

La fiscal Lucrecia Sola y la asistente Dolores Franco se encuentran al frente de la investigación para descartar cualquier hipótesis de violencia. La prioridad absoluta de las funcionarias es establecer si se trató de una negligencia accidental o de un hecho con matices delictivos. Para ello, se ordenó la realización la autopsia que arrojará luz sobre la mecánica exacta de la muerte.

En paralelo, equipos de criminalística realizaron un allanamiento exhaustivo en la vivienda donde se originó la tragedia para levantar rastros y evidencias físicas. Se busca determinar la posición de los elementos en la casa y las condiciones de habitabilidad en las que residía el menor. También se solicitó un relevamiento ambiental para conocer el entorno socioeconómico y familiar del pequeño fallecido. Estos peritajes técnicos se complementarán con las declaraciones testimoniales que se tomarán a vecinos y familiares.

Finalmente, el Ministerio Público Fiscal ha requerido informes de organismos de niñez para chequear la existencia de denuncias previas sobre maltrato o descuido. La cautela es total en el ámbito judicial debido a que la víctima es una persona de extrema vulnerabilidad por su corta edad. Por el momento, la causa permanece caratulada bajo investigación genérica hasta que los resultados de laboratorio permitan una calificación legal más precisa.