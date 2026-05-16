TRAGEDIA EN VACA MUERTA: ENCONTRARON MUERTO A UN TRABAJADOR DE AESA

Una profunda conmoción sacude al sector energético tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un obrero en Vaca Muerta. El trágico descubrimiento se produjo este viernes por la mañana en el yacimiento Barrosa, dentro del área de explotación La Angostura Sur. La víctima desempeñaba tareas como soldador en la instalación de un ducto para la firma contratista AESA.

El lamentable episodio salió a la luz cuando los operarios del turno matutino arribaron a su puesto habitual de tareas. El secretario general de la UOCRA, Víctor Cárcar, confirmó el suceso y manifestó su sorpresa ante las extrañas circunstancias del hecho. Ninguno de los integrantes del equipo de trabajo del día anterior notó la ausencia del operario al concluir la jornada.

Al respecto, el dirigente gremial aportó detalles sobre la dinámica de las labores que se realizan en ese sector descampado. Sobre la rutina laboral, Cárcar afirmó: “El lugar está afuera de la planta, es un ducto que sale afuera. Es decir, no son muchos trabajadores, a veces van de a dos o de a cuatro. Es rarísimo porque siempre hay alguien que los busca al finalizar la jornada, a las 19.30”.

El Ministerio Público Fiscal tomó intervención inmediata en la causa y precisó las condiciones en las que se encontraba el operario fallecido. El organismo judicial ratificó que el operario fue encontrado “con un caño pesado encima”. La investigación del caso quedó a cargo de la fiscal Lucrecia Sola, quien trabaja junto al cuerpo médico policial y los peritos de Criminalística.

El personal abocado a las pesquisas recibió la alerta oficial del trágico hallazgo en un rango horario comprendido entre las 8:30 y las 9 de la mañana. Fuentes sindicales identificaron al trabajador fallecido como Darío Ruiz, oriundo de la localidad bonaerense de Zárate-Campana. Al igual que sus compañeros, el soldador residía temporalmente en Cutral Co mientras prestaba servicios en la región.

Por su parte, la empresa AESA emitió un comunicado oficial expresando su pesar por lo sucedido en la planta de tratamiento de crudo. En la notificación, la compañía constructora declaró: “AESA lamenta informar el fallecimiento de un operario en la obra de la Planta de Tratamiento de Crudo del Bloque La Angostura Sur (LAS) por causas que aún se intentan determinar”.

Finalmente, la firma prestadora de servicios petroleros aseguró que activó de inmediato los protocolos de seguridad correspondientes ante estas emergencias. Los directivos iniciaron un proceso de auditoría interna y confirmaron que se encuentran colaborando activamente tanto con las autoridades judiciales como con los familiares del operario fallecido.