TRÁGICO ACCIDENTE EN CERVANTES: MURIERON DOS TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL

Un trágico accidente ocurrió este lunes en Cervantes cuando un automóvil cayó al canal principal de riego en la zona del puente Palermiti. Como consecuencia del hecho murieron dos personas y una mujer sobrevivió y fue trasladada al hospital local.

La información corresponde a un hecho confirmado por fuentes judiciales y policiales que se conoció durante la jornada y que también fue abordado en la programación de la AM740. El siniestro ocurrió en la Ruta Chica, cuando el vehículo en el que viajaban tres personas perdió el control y terminó dentro del canal principal de riego.

Según los primeros datos de la investigación, las víctimas viajaban en un Ford Ka en sentido oeste–este. Por causas que todavía se intentan determinar, quien conducía perdió el control del vehículo y el auto cayó al canal. Debido a la profundidad y la fuerza de la corriente, el rodado fue arrastrado varios metros con las personas en su interior.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Río Negro, Bomberos y personal de Salud. Los rescatistas lograron retirar a las tres personas del vehículo, pero dos de ellas ya se encontraban sin signos vitales. Las víctimas fatales eran un trabajador y una trabajadora del Poder Judicial de Río Negro que prestaban funciones en la ciudad de Villa Regina.

La única sobreviviente es una mujer que fue trasladada de urgencia al hospital de Cervantes para recibir atención médica. En el lugar intervino la fiscal de turno, Jessica González, y se realizaron pericias para determinar cómo se produjo el accidente. El tránsito permaneció interrumpido mientras se desarrollaban los trabajos de rescate y las actuaciones judiciales.

Cervantes, 10 de marzo de 2026.