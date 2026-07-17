TRANSPORTISTAS PROPONEN UN ESQUEMA DE TARIFAS UNIFICADAS PARA SALVAR LAS PYMES LOCALES

La Cámara de Empresarios de Transporte de Cutral Co y Plaza Huincul formalizó un reclamo ante la gerencia de YPF en Neuquén. Las firmas expresaron preocupación por las adjudicaciones en el traslado de personal. Advirtieron que las decisiones vigentes marginan a las pymes y ponen en riesgo el empleo.

La organización denunció que la petrolera continúa contratando corporaciones que carecen de radicación física en la zona. Señalaron que esta práctica ignora los acuerdos previos y vulnera las normativas comerciales. Los transportistas recordaron que sus empresas cumplen estrictamente con todas las tasas e impuestos exigidos por las comunas.

El conflicto se agudizó tras conocerse la inminente asignación de servicios a firmas ajenas a la provincia. Para los empresarios locales, esta determinación perjudica gravemente el desarrollo regional. “Esta situación vuelve a evidenciar el incumplimiento de las ordenanzas vigentes”, reclamaron.

Ante este escenario, la cámara solicitó revisar las adjudicaciones en yacimientos clave como Loma Campana y Loma La Lata. Demandaron que estos recorridos sean operados por prestadores locales debidamente autorizados. Reafirmaron que cuentan con infraestructura moderna, choferes capacitados y un probado compromiso con la seguridad.

Para destrabar el conflicto, el sector patronal presentó una propuesta económica agresiva para equiparar costos. Las pymes se ofrecieron a igualar la tarifa de competidoras externas. “Adoptaremos el mismo valor por unidad para evitar que sea en detrimento de YPF realizar esta contratación”, aseguraron en su planteo escrito.

Asimismo, propusieron conformar un esquema unificado de facturación para simplificar la gestión administrativa. Bajo esta modalidad, una sola firma local actuaría como representante directo ante el contrato general. Posteriormente, esta entidad se encargaría de distribuir los recorridos de forma equitativa entre las demás pymes asociadas.

Como alternativa, sugirieron abrir un concurso de precios exclusivo para vehículos pertenecientes a firmas de ambas ciudades. Enfatizaron que la actividad atraviesa una crisis aguda por la irrupción de competidores irregulares. Sostuvieron que esta contratación representa la única vía para evitar el cese definitivo de actividades.

Finalmente, los empresarios apelaron a la sensibilidad de la compañía estatal para proteger la economía regional. Manifestaron su expectativa de coordinar una mesa técnica que permita consensuar soluciones. El sector confía en una resolución que reconozca los años de inversión constante en Cutral Co y Plaza Huincul.