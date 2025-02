TRAS EL CRUCE EN DIPUTADOS, VILLAVERDE ANTICIPÓ QUE INICIARÁ ACCIONES LEGALES CONTRA MARTÍN SORIA

Este miércoles se desarrolló en el Congreso de la Nación el debate por el proyecto de Ficha Limpia, que obtuvo media sanción en Diputados. Pero el tema que atravesó la sesión fue el de los incendios que azotan desde hace más de diez días a El Bolsón y alrededores.

En relación a esta problemática, que afecta a miles de familias en la región cordillerana, la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, había declarado en un programa radial, que tanto los municipios como las provincias “estamos un poco sólos”. Expresó que “un ejemplo de eso son los incendios forestales, que denotan una ausencia del estado nacional. No sólo por haber despedido a 120 mil brigadistas y trabajadores de Parques Nacionales. Se prende fuego la Patagonia y no hay nada. No hay nadie. Y los recursos que prometió el Estado Nacional, no llegaron”.

La Diputada Nacional por Río Negro de La Libertad Avanza Lorena Villaverde, aprovechó la sesión en la Cámara de este miércoles respondió a estas declaraciones de la mandataria roquense. Expresó que “nos indigna la irresponsabilidad y la caradurez de la intendente de General Roca que manipula un siniestro que nos aqueja a todos los rionegrinos. Sería bueno llamarle la atención porque tiene una desfachatada falta de memoria. Se olvidan que ellos estuvieron ausentes cuando podrían haber hecho algo y no lo hicieron”.

En defensa de su hermana se expresó el Diputado Nacional de Unión por la Patria, Martín Soria, quien expuso que “la diputada Villaverde está implicada en causas de narcotráfico, por eso no es casual lo que estoy diciendo. El ex marido de Lorena Villaverde está detenido por causas de narcotráfico. Y ella también está implicada en denuncias penales por estafa en su localidad”. Sin embargo, el momento de máxima tensión llegó cuando el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem pidió silencio a los diputados libertarios que gritaban en el recinto, ante lo que Soria arremetió contra Villaverde expresando “yo te dejé hablar falopa”.

En diálogo con AM 740, la representante de La Libertad Avanza en Río Negro, se defendió de las acusaciones esgrimiendo que “no se a cuál ex marido se refiere. Lo único que puedo decir es que no tengo ningún ex marido, ni marido detenido. Ponele, si uno se enamora, no elige de quién se enamora, pero sí elige de quién se separa. Finalmente, ante la consulta sobre si piensa iniciar acciones legales contra el ex intendente roquense, la diputada anticipó que sus abogados ya están trabajando en eso.

