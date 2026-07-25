TRAS EL RECLAMO DE VECINOS, EL TSJ REVOCÓ LA PRISIÓN DOMICILIARIA AL EMPRESARIO Y ORDENÓ ALOJARLO EN UNA COMISARÍA

La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dejó sin efecto un fallo previo del Tribunal de Impugnación que beneficiaba a un acusado. De este modo, la máxima instancia judicial resolvió que el imputado, identificado mediante las iniciales JR, regrese a una dependencia policial para cumplir la prisión preventiva.

El acusado continuará privado de su libertad en la unidad correspondiente hasta agotar el plazo de la medida cautelar que le fue impuesta originariamente. La resolución busca garantizar la sujeción del procesado durante el desarrollo de las etapas restantes de la causa penal.

Entre los fundamentos vertidos en el escrito, los magistrados destacaron que la responsabilidad del imputado se encuentra acabadamente acreditada en el expediente. El tribunal recordó que la fase inicial del juicio concluyó con la determinación de la existencia del hecho y la correspondiente declaración de culpabilidad.

En segundo término, los jueces del TSJ evaluaron la persistencia del peligro de fuga en el proceso. Consideraron que la detención en una comisaría constituye la única medida idónea para asegurar la comparecencia del condenado a la audiencia de determinación de la pena, conocida como juicio de cesura.

Asimismo, el máximo órgano judicial de la provincia determinó que el arresto domiciliario resultaba una alternativa insuficiente ante los nuevos elementos incorporados al caso. La Sala Penal concluyó que la prisión preventiva representa una herramienta estrictamente necesaria, adecuada y proporcional a la gravedad de las circunstancias.

Por último, el cuerpo de magistrados remarcó que la resolución cumple con los estándares exigidos de motivación jurídica. El pronunciamiento se ajusta rigurosamente a las pautas de la normativa procesal vigente dentro del fuero penal local.

Con este fallo, el Poder Judicial dejó firme la cautelar dictada en primera instancia y rechazó los planteos de la defensa. El imputado deberá esperar la fijación de la pena definitiva tras las rejas en la comisaría asignada.