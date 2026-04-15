TRAS LAS AMENAZAS DE MUERTE EN LA EPET 1, LAS FAMILIAS APUNTARON CONTRA LOS DIRECTIVOS POR “LAVARSE LAS MANOS”

La comunidad educativa de la EPET N°1 de Cutral Co atraviesa horas de máxima incertidumbre y enojo. Tras la aparición de un mensaje que advertía sobre un posible tiroteo, se realizó una reunión de padres con las autoridades. El encuentro, lejos de traer tranquilidad, profundizó el malestar de las familias. Ante las autoridades expresaron su indignación por la de respuestas concretas por parte de los directivos.

El detonante principal fue una inscripción hallada en uno de los baños del establecimiento escolar. El texto alertaba sobre un ataque armado inminente, lo que encendió las alarmas de seguridad de inmediato. Si bien desde la dirección confirmaron que ya se radicó la denuncia judicial, los padres consideran que el protocolo es insuficiente. La sensación de desprotección domina el ánimo de quienes deben enviar a sus hijos a clases diariamente.

Durante la asamblea, los reclamos no se limitaron únicamente a la amenaza de tiroteo reciente. Los padres denunciaron un clima de violencia constante que incluye peleas entre estudiantes y la presencia de armas en las cercanías. También señalaron que personas ajenas a la institución logran ingresar al edificio sin ningún tipo de control preventivo. Existe una preocupación creciente por el uso de redes sociales para coordinar estos enfrentamientos.

El intercambio de opiniones durante la reunión fue sumamente tenso y por momentos hostil. Los directivos explicaron que existen limitaciones legales estrictas para intervenir por tratarse de menores de edad. Asimismo, solicitaron a las familias un mayor compromiso en la supervisión de la tecnología y el comportamiento de los jóvenes. Sin embargo, estas explicaciones no conformaron a los padres, quienes exigían medidas de seguridad física inmediatas.

Una de las madres presentes expresó con dureza que la directora “se lavó las manos” ante los hechos de inseguridad planteados. Según su relato, la directiva negó sistemáticamente varias de las situaciones de violencia que fueron denunciadas por los tutores. Este tipo de declaraciones incrementó la brecha de desconfianza entre la institución y la comunidad.

La dirección escolar hizo hincapié en que la problemática de la violencia es un fenómeno social que excede al aula. Pidieron que el control de los celulares comience en el hogar para evitar la organización de conflictos digitales. Por su parte, los padres insistieron en que el establecimiento debe garantizar un ambiente seguro una vez que los alumnos cruzan la puerta.

Se espera que en los próximos días se definan nuevas estrategias de prevención o la intervención de supervisores del Consejo Provincial de Educación. Mientras tanto, el reclamo por medidas urgentes continúa vigente en toda la localidad. La comunidad educativa exige que la amenaza del tiroteo sea investigada hasta sus últimas consecuencias para evitar una tragedia.