TRAS LAS RENUNCIAS MASIVAS, EL GOBIERNO PONE EN FUNCIONES AL NUEVO DIRECTOR DEL BOUQUET ROLDÁN

El Ministerio de Salud de Neuquén oficializó el inicio de la gestión de José Antonio Portuguez. El flamante director asumió formalmente la conducción del Hospital Bouquet Roldán este lunes. Según precisaron las autoridades provinciales, su principal meta será elevar la capacidad de resolución de los servicios médicos. Asimismo, el plan oficial busca asegurar el acceso pleno de la comunidad a todas las prestaciones sanitarias necesarias.

Como primera medida de esta nueva etapa institucional, el centro asistencial concretó su primera transfusión sanguínea. El procedimiento médico se realizó mediante una articulación técnica con el Centro Regional de Hemoterapia. Esta dependencia funciona en instalaciones contiguas al edificio del nosocomio capitalino. Se trata de un servicio indispensable que hasta el momento no se encontraba operativo en el establecimiento.

La nueva dirección informó que el esquema de trabajo se desarrollará de forma conjunta con la Región Sanitaria. También participarán activamente en la planificación el Ministerio de Salud y el personal del SIEN. Entre las prioridades fijadas a corto plazo se encuentra el fortalecimiento de odontología, rehabilitación respiratoria y fisiatría. Para ello, se ampliarán los espacios de atención y se incorporará equipamiento técnico moderno.

Desde la institución confirmaron que el hospital funciona actualmente con normalidad en todas sus áreas operativas. En los próximos días, Portuguez iniciará una serie de encuentros individuales con las jefaturas de cada sector. El objetivo de las reuniones será evaluar minuciosamente la dinámica interna del personal. Además, el director definirá la continuidad de los planes de trabajo que ya se encuentran vigentes.

Estas evaluaciones se llevarán a cabo en estricta línea con los objetivos del Plan Provincial de Salud. Las autoridades buscan potenciar el funcionamiento real de los equipos de trabajo. Sin embargo, el desembarco de la nueva conducción se produce en un escenario de extrema complejidad gremial. La crisis previa dejó secuelas profundas en la estructura jerárquica del centro asistencial.

Renuncias

Casi cuarenta profesionales del hospital Bouquet Roldán ofrecieron su renuncia masiva a las jefaturas del nosocomio. La drástica medida se tomó en respaldo al equipo de conducción que quedó fuera de la dirección sanitaria. Los trabajadores salientes adoptaron la postura de protesta en medio de un agudo conflicto interno institucional. La masividad de las dimisiones puso en jaque la organización interna de los servicios médicos.

Por su parte, la conducción sanitaria de la provincia mantiene un estricto silencio ante los acontecimientos recientes. Las autoridades ministeriales prefirieron no emitir declaraciones frente al cruce de denuncias entre los gremios ATE y SiProSaPuNe. El nuevo director deberá timonear la normalización del centro médico mientras intenta resolver las demandas de transparencia de los profesionales.