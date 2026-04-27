TREN DEL VALLE: MATZEN PIDIÓ AVANZAR CON EL TRASPASO Y MÁS FRECUENCIAS

La legisladora Lorena Matzen reclamó que el Tren del Valle vuelva a ocupar un lugar central en la agenda regional, ante el colapso de las rutas 22 y 151 y el posible avance de la provincia sobre parte de su administración.

La información corresponde a una entrevista realizada en AM740, donde Matzen sostuvo que el tren “no es solamente una cuestión nostálgica, sino una necesidad operativa de vida y de calidad de vida ciudadana”.

La legisladora recordó que hace pocas semanas presentó un proyecto tras la reducción de frecuencias del servicio. “Lo sentimos como un retroceso”, señaló, y cuestionó que desde Nación se argumente falta de rentabilidad cuando, según dijo, el problema es que “si tenés pocas frecuencias, la gente no lo usa”.

Matzen explicó que el Gobierno provincial busca avanzar en el traspaso del tren a Río Negro y aseguró que eso podría abrir otro escenario. “Si pasa a la provincia, con seguridad podemos ver la noticia de que el tren pueda empezar a tener más luz al funcionamiento”, afirmó.

Sobre su futuro político en Allen, no descartó una candidatura a intendenta, aunque aclaró que todavía no tomó una decisión. “No sé si voy a ser yo la candidata, pero voy a ser parte del proceso para que nuestra ciudad salga adelante”, expresó.

Allen, 27 de abril de 2026.