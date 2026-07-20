TREN NORPATAGÓNICO: LA APUESTA FERROVIARIA PARA BAJAR COSTOS EN EL SECTOR ENERGÉTICO

El Gobierno nacional analiza reabrir una ruta clave para la economía del país a través delTren Norpatagónico. Esta emblemática línea ferroviaria de cargas, actualmente inactiva, está proyectada para unir directamente la ciudad de Bahía Blanca con la localidad de Añelo.

La reactivación de esta red ferroviaria promete revolucionar el transporte comercial en toda la región sur del país. Con el Tren Norpatagónico en funcionamiento, las autoridades locales confían en descomprimir de manera definitiva el saturado tránsito pesado de las rutas patagónicas.

El ambicioso plan de infraestructura requiere intervenir un total de 665 kilómetros pertenecientes a este trazado ferroviario. Las tareas técnicas contemplan la mejora de los tramos existentes y la renovación total de los rieles que sufren mayor deterioro.

Un aspecto central del megaproyecto es la construcción de 83 kilómetros de vías nuevas vinculadas al Tren Norpatagónico. Esta variante operará desde Contraalmirante Cordero para evitar que las pesadas formaciones con insumos petroleros atraviesen los centros urbanos densamente poblados.

Las locomotoras se encargarán del traslado eficiente de insumos críticos para las petroleras, como arenas de fractura, tuberías y maquinaria pesada. Representantes del sector energético destacaron: “La reactivación del tren contribuirá a bajar los costos logísticos y a sostener el crecimiento de Vaca Muerta”.

Las estimaciones oficiales calculan que las obras del Tren Norpatagónico demandarán un plazo de ejecución de 48 meses de trabajo continuo. La finalización de las tareas responderá a un reclamo histórico de los municipios neuquinos afectados por el auge del yacimiento.

Hasta el momento, las carteras del Ejecutivo nacional no han brindado precisiones sobre el cronograma oficial de licitación. Tampoco se han confirmado cuáles serán los fondos económicos que financiarán la puesta en marcha de este estratégico sistema de transporte.