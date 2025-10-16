TRISTE NOTICIA: EL CUERPO HALLADO EN VALENTINA NORTE ES EL DE AZUL SEMEÑENKO

El misterio que rodeaba el hallazgo de un cuerpo sin vida el pasado martes en un canal de riego en la zona de Valentina Norte, en la capital neuquina, llegó a su fin con la identificación oficial: se trata de Azul Semeñenko.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmó el nombre de la víctima y, basándose en la identidad de género de Semeñenko como mujer trans, la fiscalía determinó que el caso se investigará bajo la figura de transfemicidio. Este agravante subraya la gravedad y el potencial contexto de odio o violencia de género detrás del crimen.

El informe preliminar de autopsia, remitido por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, reveló la brutalidad con la que fue atacada la víctima. El documento detalla que Azul Semeñenko sufrió heridas punzocortantes en el tórax y los brazos que resultaron fatales. A las lesiones mortales se suman fracturas en el cráneo.

La investigación está a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi, integrante de la fiscalía de Delitos contra las Personas, quien coordina esfuerzos con el personal del departamento de Seguridad Personal de la Policía provincial para esclarecer el hecho y localizar a los responsables.

En horas de la noche del miércoles, el MPF se reunió con los familiares de la víctima para brindar contención y actualizar la información de la causa. Participaron del encuentro el fiscal jefe Agustín García, la fiscal Inaudi, y María Laura Ciallela, responsable del Servicio de Atención a la Víctima y Testigos (SAVyT) del MPF. También estuvieron presentes efectivos policiales y miembros del Centro de Atención a la Víctima.