TRISTEZA EN EL FÚTBOL AMATEUR: FALLECIÓ UN JUGADOR EN EL TORNEO DON PEDRO

Un hombre de 43 años falleció este sábado tras descompensarse durante un partido de fútbol amateur en la ciudad de Cipolletti. El lamentable episodio ocurrió en el predio del club La Amistad mientras se desarrollaban encuentros correspondientes a la Copa Don Pedro. El jugador, oriundo de la localidad, fue trasladado de urgencia hacia el hospital local, donde los profesionales médicos no pudieron revertir su estado crítico.

El jefe de guardia del Hospital Dr. Pedro Moguillansky, Carlos Aleman, precisó que el paciente ingresó con signos vitales pero su condición empeoró drásticamente al llegar. El médico detalló: “Llegó con vida, entró en paro y se le hizo reanimación durante 25 minutos, pero no sobrevivió”. Según el profesional, el paro cardíaco se produjo justo en el momento del traspaso de la camilla de la ambulancia para su evaluación formal.

Desde la organización del evento manifestaron un profundo pesar por el desenlace, especialmente porque el traslado se realizó de forma inmediata. Los responsables del torneo señalaron que la víctima se encontraba lúcida al momento de abandonar el predio deportivo. “Lo que más impotencia da es que teniendo todos los medios a disposición y a pesar de que en la ambulancia que lo trasladó enseguida iba consciente, igual este vecino pierda la vida”, afirmaron los organizadores.

La jornada deportiva fue interrumpida de inmediato. Carlos Roja, presidente de La Amistad y de la Liga Confluencia, ratificó la interrupción del calendario debido al drama ocurrido. Esta es la segunda muerte en un contexto de fútbol recreativo en la zona en apenas una semana, tras el fallecimiento de otro jugador de 57 años en las instalaciones de Duronia.

Controles médicos

Respecto a los protocolos de seguridad y prevención, la organización hizo hincapié en la importancia de los controles previos y el estilo de vida de los participantes. Representantes del Torneo Don Pedro indicaron que se promueve la actividad física constante más allá de los partidos de fin de semana. No obstante, evitaron profundizar en debates técnicos sobre exigencias médicas debido al impacto emocional del momento: “En nuestra página está todo lo referido a los chequeos y controles, ya hicimos lo que correspondía. Estamos devastados”.