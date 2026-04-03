TRISTEZA EN LA RUTA 40: ATROPELLARON A UNA PUMA PREÑADA

Un trágico incidente vial conmovió a la región cordillerana este jueves sobre la Ruta 40. Una hembra de puma, que se encontraba en avanzado estado de gestación, murió tras ser embestida por un vehículo. El conductor del rodado involucrado decidió no detenerse y se dio a la fuga tras el impacto.

El siniestro ocurrió en el trayecto que conecta Villa La Angostura con el empalme de la Ruta 237. Producto de la violencia del choque frontal, la madre perdió la vida de forma instantánea sobre el asfalto. Lamentablemente, la mayor parte de la camada que gestaba también falleció en el lugar del accidente.

Sin embargo, la historia tomó un giro esperanzador gracias a la intervención de un testigo ocasional. Un conductor que pasaba por la zona detuvo su marcha al advertir la situación y logró rescatar a un único cachorro sobreviviente. El vecino actuó con celeridad y trasladó al pequeño felino hacia un centro veterinario en la localidad rionegrina.

Actualmente, el cachorro rescatado permanece bajo un régimen de cuidados intensivos y monitoreo constante por parte de profesionales. El equipo de veterinarios trabaja junto a una familia local. La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi agradeció el compromiso de quienes intervinieron para intentar salvar la vida del ejemplar.

Desde el organismo nacional emitieron un comunicado oficial para concientizar sobre la fragilidad de estos ecosistemas. Las autoridades resaltaron que la velocidad inadecuada es un factor de riesgo directo para la conservación de las especies nativas. “La fauna silvestre forma parte integral del ecosistema patagónico y su presencia cruzando rutas es frecuente”, advirtieron los responsables del área protegida.

La normativa vigente dentro de los parques nacionales establece que los animales tienen prioridad absoluta de paso sobre los vehículos. Se solicitó a los conductores mantener una atención extrema, especialmente durante el amanecer y el atardecer, cuando la visibilidad disminuye sensiblemente. El respeto por las velocidades máximas no es solo una norma de tránsito, sino una medida de protección ambiental.

Finalmente, se recordó a la comunidad la importancia de reportar este tipo de incidentes de manera inmediata. Aquellos que detecten animales atropellados deben enviar un correo electrónico a la casilla de conservación oficial para activar los protocolos correspondientes.