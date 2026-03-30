TURISMO CARRETERA: CANAPINO CONQUISTÓ CENTENARIO

El Turismo Carretera brindó un espectáculo electrizante en el Autódromo Provincia del Neuquén. Agustín Canapino, al volante de su Chevrolet Camaro, se llevó una victoria épica que parecía lejana al inicio de la jornada. El arrecifeño logró revertir un fin de semana complejo y le dio una inmensa alegría a los fanáticos de la marca del moño.

Esta edición del TC en Centenario estuvo marcada por la masiva presencia de 56 autos en pista. Al igual que en las fechas anteriores de 2026, el congestionamiento vehicular se convirtió en el principal adversario para los pilotos. La competencia fue una verdadera prueba de supervivencia donde la estrategia y la fortuna jugaron roles determinantes para alcanzar el podio.

Matías Rossi dominó gran parte de la actividad con su Toyota Camry. Tras lograr la pole y ganar la serie más rápida, el “Misil” lideraba con comodidad hasta que la mecánica le jugó una mala pasada. En el giro 15, un problema en la dirección lo dejó fuera de combate, entregándole el liderazgo a un pelotón hambriento de gloria.

El desarrollo de la final fue accidentado, acumulando once neutralizaciones en lo que va de la temporada. Los múltiples toques provocaron abandonos sensibles, como el de Julián Santero tras un incidente múltiple. Ante este escenario, Canapino ejecutó una maniobra magistral para superar a Ignacio Faín y capturar la punta a falta de solo seis vueltas.

Cristian Ledesma intentó presionar al líder tras superar a un herido Faín, pero no logró darle caza. Al finalizar, el marplatense mostró su descontento por el roce constante en la pista. “No me gusta cuando se corre así”, declaró Ledesma con evidente malestar, a pesar de haber rescatado un valioso segundo puesto para su cuenta personal.

Por su parte, el rionegrino Manu Urcera logró un balance positivo tras escalar desde la posición 18 hasta el undécimo lugar. Logró esquivar los incidentes masivos y se mantiene segundo en el campeonato con 84,5 puntos, escoltando a Jonathan Castellano. Fue una jornada de resistencia donde la regularidad premió a quienes supieron leer el caos del circuito.

Finalmente, Canapino hizo historia al convertirse en el primer piloto en repetir victoria en este trazado neuquino. El “Titán” se sacó la espina de la temporada pasada y demostró por qué es un referente indiscutido de la categoría. Con este resultado, el campeonato se enciente y promete emociones fuertes para las próximas citas del calendario nacional.