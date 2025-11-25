UBER OPERA DE FORMA ILEGAL EN NEUQUÉN Y EL MUNICIPIO REFUERZA LOS CONTROLES

El subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, confirmó que Uber no inició el proceso de registro obligatorio y que su funcionamiento en la ciudad de Neuquén es ilegal. Mientras tanto, Cabify ya inscribió a 200 choferes y se consolida como la principal plataforma digital habilitada.

Desde la municipalidad se detalló que la empresa estadounidense no cumplió con los requisitos establecidos en la ordenanza vigente. “Es una actividad privada de interés público y debe responder ante la ilegalidad”, afirmó Espinosa.

Según explicó el funcionario, los controles continuarán “en distintos sectores de la ciudad” para identificar a los conductores que operen fuera del marco regulatorio. Cabify, por su parte, cumple con la normativa y funciona actualmente en ocho ciudades del país. En Neuquén, es la única aplicación habilitada por el municipio.

Espinosa señaló que más del 45% de los choferes de Cabify son taxistas, quienes pueden sumarse legalmente al sistema de aplicaciones. En las próximas semanas se habilitará también el registro para remises. Además, destacó que muchos nuevos conductores son particulares que trabajan durante picos de demanda o eventos especiales.

El municipio avanza con la aplicación oficial Taxi Go, que ya fue descargada unas 1.000 veces, como parte del plan de modernización del transporte urbano. El objetivo es ordenar el uso de plataformas digitales y evitar el crecimiento del servicio informal.

Neuquén, 25 de noviembre de 2025