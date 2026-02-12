ÚLTIMOS DÍAS PARA INSCRIBIRSE EN EL IUPA Y PRESENTACIÓN DEL BANCO DE LAS ARTES

El Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) mantiene abiertas las inscripciones hasta el 20 de febrero y lanzó el Banco de las Artes, un programa que busca acompañar a estudiantes con donaciones de instrumentos y equipamiento.

La información corresponde a una entrevista realizada en la AM740, donde la secretaria de Planeamiento del IUPA, Erika Acosta, confirmó que “las inscripciones estarían abiertas hasta el 20 de febrero” y señaló que atraviesan “los últimos días” del proceso. Además, explicó que las clases comienzan después del 23 y destacó que esperan completar los cupos durante esta semana, que suele ser de mayor concurrencia.

Acosta detalló que la preinscripción se realiza a través de la página web iupa.edu.ar y recordó que la universidad ofrece cinco disciplinas: arte de movimiento, artes visuales, arte dramático, audiovisuales y música. “Dentro de eso hay 28 carreras de arte”, indicó, y precisó que existen tecnicaturas, licenciaturas y profesorados con duraciones de tres, cuatro y cinco años. También sostuvo que las carreras de música y audiovisuales “son las que siempre llevan la punta”, en parte por la salida laboral y el interés de los jóvenes.

En relación a la documentación, explicó que deben presentar fotocopia del DNI, partida de nacimiento, constancia de secundario y certificado de buena salud. En algunas disciplinas se solicitan requisitos específicos, como certificado de vacuna antitetánica en audiovisuales o prueba de esfuerzo en arte y movimiento. La inscripción definitiva se realiza en el Departamento de Alumnos, en Rivadavia 2263, de lunes a viernes de 8 a 12.30 y de 14 a 19.

Por otra parte, la funcionaria presentó el Banco de las Artes, una iniciativa destinada a formalizar donaciones de instrumentos, equipamiento o aportes económicos. “Lo que no queremos es que ningún estudiante deje de empezar una disciplina porque le falta equipamiento”, afirmó. El programa contempla donaciones de instrumentos, cámaras, micrófonos, pinturas y otros insumos, que luego se entregan en comodato. Para colaborar, los interesados pueden comunicarse al 2984-643-472 o al mail planeamiento@iupa.edu.ar.

General Roca, 12 de febrero de 2026