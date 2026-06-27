UN ASESINATO A BALAZOS DERIVÓ EN GRAVES DISTURBIOS Y DEMORAS EN EL HOSPITAL DE CIPOLLETTI

Un violento episodio sacudió a los vecinos del barrio Managua de Cipolletti durante la madrugada. El personal de la subcomisaría 79 acudió al lugar tras recibir llamados de emergencia. Las alertas daban cuenta de múltiples detonaciones de arma de fuego y corridas en la vía pública.

La balacera dejó como saldo un joven de 20 años gravemente herido. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital local por los servicios de emergencia. Lamentablemente, las autoridades médicas confirmaron el fallecimiento del paciente pocas horas después de su ingreso.

La trágica noticia desencadenó incidentes violentos dentro del mismo centro asistencial. Familiares de la víctima agredieron verbal y físicamente a los efectivos y personal de salud. Los disturbios obligaron a la intervención inmediata del personal policial de guardia para restablecer el orden.

El comisario Javier Yañez detalló que “el personal policial debió demorar a dos personas en el centro asistencial debido a los disturbios ocasionados”. Producto de los cruces, algunos agentes sufrieron lesiones leves.

Los investigadores judiciales creen que los demorados en el nosocomio podrían aportar datos fundamentales. Su testimonio sería relevante para el esclarecimiento de la causa. Las autoridades buscan determinar los motivos que originaron el violento enfrentamiento armado en el sector.

Durante la mañana, la Brigada de Investigaciones coordinó numerosos allanamientos en la localidad rionegrina. Los procedimientos contaron con el liderazgo del Ministerio Público Fiscal. Los operativos se basaron en los primeros testimonios de valor recolectados entre los vecinos.

Paralelamente, los peritos analizan de forma exhaustiva las grabaciones de las cámaras de seguridad del área. Los investigadores buscan identificar el arma homicida y a los autores materiales del hecho. La policía solicitó cautela a la población mientras avanzan los trabajos científicos.