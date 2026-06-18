UN AUTO CHOCÓ CONTRA UN COMERCIO EN NEUQUÉN Y EL CONDUCTOR ESCAPÓ

Un violento accidente vial interrumpió la madrugada de este jueves en la capital neuquina. Un automóvil Volkswagen Gol Trend colisionó contra el frente del local comercial Movimiento Mecánico SRL. El siniestro ocurrió cerca de las cuatro de la mañana en la calle Teodoro Planas al 600. Al arribar las autoridades al sitio del impacto, el conductor del rodado no se encontraba allí.

El rodado destrozó la puerta de acceso al negocio, un portón de garaje y un poste de servicios. La Policía provincial determinó el traslado inmediato del vehículo siniestrado hacia la sede de la Comisaría Segunda. Los investigadores policiales confirmaron que el responsable del choque escapó rápidamente del lugar tras la colisión. Debido a su huida, las autoridades todavía desconocen si el conductor sufrió heridas de gravedad por el fuerte impacto.

Una de las hipótesis principales que evalúan los agentes es el posible robo previo del automóvil. Los efectivos policiales trabajan intensamente para esclarecer el mecanismo del hecho y lograr identificar fehacientemente al conductor. Los trabajadores de la empresa de repuestos descubrieron el panorama de destrucción al comenzar la jornada laboral matutina. “El vehículo habría circulado a alta velocidad antes de perder el control”, explicaron fuentes vinculadas al comercio afectado.

Las marcas de los neumáticos sobre la vereda del negocio evidenciaron la descontrolada trayectoria previa al choque. La velocidad del vehículo fue tal que logró arrancar por completo un poste de madera cercano.

A pesar de los cuantiosos daños materiales en la infraestructura, los propietarios confirmaron que no sufrieron robos de mercadería. La Comisaría Segunda mantiene el automóvil bajo una estricta cadena de custodia mientras avanzan las pericias correspondientes.