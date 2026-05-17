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UN AUTO QUEDÓ AL BORDE DE CAER DESDE EL PUENTE DE ALTA BARDA

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Una mañana de tensión se vivió este sábado en el norte de la capital neuquina. Un automóvil Peugeot 308 blanco terminó en una posición completamente inusual y peligrosa. El vehículo quedó suspendido sobre la banquina en el transitado puente del barrio Alta Barda, alarmando a los vecinos.

El impactante escenario captó de inmediato la atención de los automovilistas que circulaban por la zona. La mitad del coche sobresalía de la estructura de cemento, amenazando con caer al vacío. Ante el riesgo inminente, se solicitó la presencia urgente de las fuerzas de seguridad.

Efectivos de la Comisaría 4° y miembros de Defensa Civil arribaron rápidamente al lugar del hecho. Los rescatistas iniciaron de inmediato un operativo controlado para asistir a la automovilista y asegurar el perímetro. La prioridad absoluta era estabilizar el rodado y evitar un desenlace mayor.

Con respecto al motivo del incidente, las autoridades policiales señalaron que la conductora sufrió un encandilamiento repentino mientras maniobraba. Esta ceguera temporal le impidió divisar el cordón de hormigón. “Con maniobras precisas y colaboración constante, lograron descolgar el rodado”, explicaron fuentes oficiales sobre el exitoso rescate.

Afortunadamente no hubo víctimas ni lesionados que lamentar. Desde la Policía confirmaron que el vehículo solo registró daños materiales menores en su carrocería. La conductora, a pesar del fuerte susto y el estrés vivido, resultó completamente ilesa.

Debido al despliegue de los servicios de emergencia, el tránsito en el sector sufrió demoras y desvíos parciales. Una vez que las grúas retiraron el coche de la baranda, la circulación regresó a la normalidad. La escena quedó finalmente como una anécdota vial afortunada.

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