UN CAMIÓN MOSQUITO VOLCÓ EN LA RUTA NACIONAL 237

Un camión de cargas pesadas del tipo «mosquito» sufrió un violento vuelco este lunes por la mañana. El siniestro vial ocurrió mientras el transporte transitaba por la conocida Bajada de Collón Curá. La unidad de doble piso se desestabilizó por completo en una zona de curvas.

Como consecuencia de la brusca maniobra, varios de los vehículos que trasladaba se desprendieron. Los automóviles cero kilómetro cayeron hacia la banquina sufriendo graves daños materiales en sus estructuras.

El hecho se localizó de forma precisa en el kilómetro 1518 de la Ruta Nacional 237. Diversas fuerzas de seguridad y de asistencia médica confluyeron de inmediato en el lugar. Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes confirmaron que el chofer de la unidad sobrevivió. El conductor fue trasladado al hospital local de manera preventiva tras salir de la cabina.

La policía de tránsito manifestó que todavía se desconocen los motivos exactos que desencadenaron el vuelco. Se investiga si existió la participación de otro vehículo en el sector de pendientes. Frente a este escenario, la Dirección Nacional de Vialidad emitió un comunicado oficial de alerta temprana. El organismo solicitó a todos los conductores del corredor «transitar con extrema precaución» por la zona.

Actualmente, equipos especiales y maquinaria pesada trabajan en el sector para retirar la estructura y los autos. Los operarios mantienen un esquema de circulación asistida para no interrumpir la conectividad cordillerana.