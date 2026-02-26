UN DETENIDO POR AMENAZAR A LA DIPUTADA NEUQUINA, KARINA MAUREIRA

La integridad física de la diputada nacional Karina Maureira se vio comprometida recientemente tras una serie de ataques digitales. La legisladora, representante del bloque La Neuquinidad, decidió acudir a las autoridades judiciales para denunciar un constante hostigamiento en redes sociales. La situación escaló rápidamente debido a la violencia de los mensajes recibidos, donde se mencionaba explícitamente la intención de interceptarla en la vía pública para agredirla físicamente. Ante la gravedad de los hechos, la justicia provincial activó de inmediato los protocolos de protección y rastreo informático.

El pasado domingo, en el barrio San Lorenzo de la capital neuquina, bajo la supervisión del fiscal Diego Azcárate, las fuerzas de seguridad ejecutaron un allanamiento que resultó en la demora de un hombre vinculado al perfil de Facebook desde donde se emitían las amenazas. Durante el procedimiento, los efectivos lograron secuestrar un teléfono celular, pieza que será clave para las pericias tecnológicas posteriores. Este hallazgo confirmó que detrás de los mensajes no había un bot, sino una persona física identificable.

La logística detrás de esta identificación requirió un esfuerzo coordinado entre diversas áreas especializadas. En el proceso intervinieron el Ministerio Público Fiscal, el Departamento de Delitos contra la Propiedad y la Dirección de Análisis Forense Informático (DAFI). Gracias a este despliegue técnico, se pudo rastrear el origen de las conexiones digitales hasta el domicilio del sospechoso. Aunque el sujeto recuperó la libertad tras ser notificado, la justicia le impuso una restricción de acercamiento absoluta hacia Maureira mientras avanza el proceso legal.

El contexto de estas agresiones está ligado a la actividad legislativa de la diputada en el Congreso de la Nación. Las amenazas surgieron poco después de su participación en el debate por la reforma laboral, proyecto impulsado por el Gobierno nacional. A pesar de haber manifestado ciertos reparos durante su discurso en el recinto, Maureira votó afirmativo a la iniciativa. Este posicionamiento político habría sido el detonante para que el agresor iniciara la campaña de amedrentamiento a través de las plataformas digitales.

Por el momento, la exconductora de televisión ha optado por el silencio público para permitir que la investigación siga su curso natural. La denuncia formal fue presentada el 20 de febrero mediante los canales electrónicos oficiales del Poder Judicial. En las próximas semanas, el análisis de los datos contenidos en el dispositivo incautado determinará el alcance real de la imputación.