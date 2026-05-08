UN DIPUTADO LE PIDIÓ A FIGUEROA QUE NO SE HAGA EL DISTRAÍDO CON LA CRISIS POLÍTICA EN PLOTTIER

La Legislatura de Neuquén se transformó en el escenario de un duro cruce político tras la renuncia de Luis Bertolini a la intendencia de Plottier. La salida del mandatario local, acosado por una causa judicial de negociaciones incompatibles, desató una ola de críticas desde las bancas opositoras. El interbloque Neuquén República marcó su postura con carteles que exigían ganar elecciones para ejercer el poder municipal.

La crisis se aceleró luego de que la justicia rechazara la prisión domiciliaria para Bertolini y formulara cargos en su contra. Ante la suspensión preventiva votada por el Concejo Deliberante, el dirigente decidió dar un paso al costado de forma definitiva. Su mandato debía concluir el próximo año, pero el proceso penal truncó sus planes de gestión.

La asunción de Malena Resa como intendente interina generó un profundo malestar en diversos sectores legislativos por su cercanía al oficialismo provincial. Resa, quien presidía el cuerpo deliberativo, es señalada como una figura de extrema confianza del entorno directo del gobernador Rolando Figueroa. Esta designación fue interpretada por la oposición como un avance político sobre la autonomía de la localidad.

Desde Unión por la Patria, el diputado Darío Peralta calificó la situación como un hecho lamentable para la democracia local. El legislador cuestionó que el Ejecutivo municipal quede en manos de una persona que no recibió el voto popular para ese cargo. “Se debería llamar a elecciones inmediatamente en Plottier, sin ninguna duda, porque el pueblo no votó esto”, sentenció Peralta durante su intervención.

Por su parte, el legislador Juan Méndez elevó el tono del reclamo y apeló directamente a la máxima autoridad de la provincia. Méndez solicitó que se declare la acefalía para forzar una nueva convocatoria a las urnas y normalizar la situación institucional. “Gobernador, no se haga el distraído, y dígale a su concejal que se cree intendenta que deje inmediatamente ese cargo”, disparó con dureza.

En contraste, el bloque oficialista optó por una defensa técnica basada en la normativa vigente que rige en el municipio. La Carta Orgánica establece que, si la vacante ocurre a menos de dos años del final del mandato, no corresponde un nuevo comicio. Bajo este argumento, el oficialismo busca dar por cerrada la discusión legal sobre la legitimidad de la sucesión de Resa.

Finalmente, el diputado Carlos Coggiola defendió el accionar del Concejo Deliberante y el respeto estricto a las decisiones del Poder Judicial. Para este sector, el reemplazo se ajustó a derecho y cumplió con los pasos institucionales previstos para evitar un vacío de poder. Mientras tanto, el clima político en Plottier permanece expectante ante el inicio de esta nueva y controvertida etapa administrativa.