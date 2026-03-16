UN DIPUTADO NACIONAL PIDE QUE JOE LEWIS NO PUEDA INGRESAR MÁS A LA ARGENTINA

El diputado nacional Marcelo Mango presentó un proyecto en el Congreso para solicitar que el magnate británico Joe Lewis no pueda volver a ingresar a la Argentina, al considerar que la legislación vigente impide el reingreso de extranjeros condenados por delitos en otros países.

El planteo fue realizado durante una entrevista en la AM740 La Carretera, donde el legislador explicó que la iniciativa busca que la Dirección Nacional de Migraciones informe si Lewis ingresó al país luego de la sanción de la normativa y si se están aplicando los controles correspondientes.

“Las leyes no pueden tener color o tamaño o que algunos sean más iguales que otros para cumplirlas. La ley establece claramente que un extranjero con algún delito ya condenado no puede reingresar al país”, sostuvo Mango.

El diputado recordó que el empresario británico fue condenado en Estados Unidos y señaló que, más allá de que haya recibido un indulto, la legislación argentina toma como referencia la existencia de una condena. “El hecho de que haya sido indultado por el presidente Trump no implica ningún cambio porque la ley nuestra no habla de indultos, habla de que fue condenado”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que la norma debe aplicarse sin distinción de nacionalidad o poder económico. “Esto que se aplica muchas veces a migrantes de países limítrofes corresponde para cualquier extranjero. Las leyes tienen que ser iguales para todos”, indicó.

El proyecto fue presentado en la Cámara de Diputados de la Nación y será analizado una vez que se constituyan las comisiones correspondientes para su tratamiento.

Buenos Aires, 13 de marzo de 2026.