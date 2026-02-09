UN HOMBRE MURIÓ TRAS VOLCAR EN LA RUTA 2 CUANDO REGRESABA DE LAS GRUTAS

Un hombre de 57 años murió este lunes por la madrugada luego de volcar la camioneta que conducía en la rotonda de El Solito, en la intersección de las rutas 250 y 2, cuando regresaba desde Las Grutas hacia General Roca.

La información corresponde a una nota realizada en la AM740, donde se detalló que el siniestro ocurrió en las primeras horas del lunes en ese sector del Valle Medio, un punto clave de conexión hacia la zona atlántica rionegrina. Las causas del hecho son materia de investigación.

Según trascendió, la víctima conducía una Renault Kangoo por la Ruta Provincial 2 procedente del balneario Las Grutas. Al ingresar a la rotonda ubicada en el paraje El Solito, perdió el control del vehículo, salió despedido hacia el interior del nudo vial y, debido al desnivel del terreno, la camioneta volcó y quedó con sus cuatro ruedas hacia arriba.

Como consecuencia del impacto, el conductor falleció prácticamente en el acto. En tanto, su esposa y una hija mayor de edad fueron trasladadas al hospital de Lamarque para su evaluación médica. También fueron derivados un matrimonio amigo que viajaba en el mismo rodado al momento del siniestro.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios y efectivos de los Cuerpos de Seguridad Vial de San Antonio Oeste y General Conesa, junto a personal de la Brigada Rural del Valle Medio y del Gabinete de Criminalística de Luis Beltrán, que realizaron las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el hecho. Valle Medio, 9 de febrero de 2026.