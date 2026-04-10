UN HOMBRE SE DESNUDÓ FRENTE A UNA ESCUELA EN EL ALTO NEUQUINO

Un hombre de 47 años protagonizó una escena de exhibicionismo y vandalismo frente a la Escuela EPET 14, en el zona del Alto neuquino. El sujeto se despojó de sus prendas en plena vía pública ante la mirada de alumnos y vecinos. Según los testigos, el individuo gritaba frases incoherentes mientras se subía al capot de su propio vehículo.

La situación se tornó peligrosa cuando el implicado comenzó a dañar el arbolado urbano de la zona. También intentó forzar la entrada de una vivienda cercana, lo que motivó un llamado urgente a las autoridades. La policía de la Comisaría Primera arribó rápidamente a la intersección de las calles Santa Fe y Pinar. Al llegar, los efectivos se encontraron con una persona totalmente fuera de sí y agresiva.

El comisario Néstor Catalán brindó precisiones sobre el estado del sujeto tras la intervención oficial. El jefe policial describió al implicado como un “masculino completamente desnudo, exaltado, hablando con palabras sin sentido, no coordinaba”. Los uniformados confirmaron que el hombre reside en un edificio cercano al lugar de los hechos. El cuadro general apuntaba directamente a una crisis severa de salud.

La investigación determinó que el comportamiento fue el resultado de una mezcla crítica de factores personales. “Es una persona con problemas de trastornos psicóticos y consumo de sustancias prohibidas”, aseveró Catalán durante la tarde. Esta condición explicaría la falta de control y la violencia desplegada contra el mobiliario público. La situación requirió un manejo especial por parte de los equipos de seguridad presentes.

Cuando los agentes intentaron reducirlo, el hombre opuso una férrea resistencia y emprendió la huida. La persecución se extendió por cien metros hasta que finalmente fue interceptado cerca de otro establecimiento educativo. Durante el forcejeo, el detenido causó daños en la vestimenta de un policía y abolló un patrullero. Por estos actos, la fiscalía inició una causa por atentado y resistencia a la autoridad.

Internado

Tras ser contenido, el personal médico del Sistema Integrado de Emergencias (SIEN) se hizo cargo del traslado. El hombre fue derivado de urgencia al Hospital Castro Rendón para recibir asistencia psiquiátrica inmediata. “Quedó internado en el sector de Salud Mental, donde permanece en observación y bajo custodia policial”, confirmó el vocero de la fuerza.

Actualmente, las autoridades esperan los resultados de los exámenes toxicológicos realizados en el centro asistencial. Estas pruebas permitirán identificar qué tipo de estupefacientes dispararon el brote de agresividad en plena calle. La comunidad educativa y los vecinos del sector manifestaron su preocupación por la seguridad en la zona. El caso quedó bajo supervisión de la fiscalía de delitos económicos y seguridad.