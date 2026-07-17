UN INFLUENCER EXPUSO EL MAL ESTADO DE LAS CALLES EN VILLA LA ANGOSTURA Y DESATÓ EL DEBATE

El reconocido creador de contenido mendocino, Jonathan Coniglione, encendió la polémica en las redes sociales. Durante su reciente visita a Villa La Angostura, el joven registró las complejas consecuencias del último temporal. Su filmación expuso con total crudeza las severas dificultades viales que atraviesa la localidad neuquina.

Las imágenes muestran detalladamente el alarmante estado de una arteria urbana tras las intensas precipitaciones de los últimos días. El agua acumulada y el barro denso dificultan notablemente el tránsito vehicular seguro. Esta preocupante situación generó un impacto inmediato y un profundo malestar entre los usuarios digitales de la región.

El material audiovisual sumó miles de reproducciones y reacciones en muy pocas horas. Los propios residentes de la comunidad cordillerana comenzaron a compartirlo de forma masiva en sus perfiles privados. Pronto, la filmación llegó a los medios de comunicación regionales debido a la enorme repercusión social alcanzada.

“Es increíble ver el estado de estos accesos en un centro internacional”, expresó Coniglione con evidente sorpresa. En la descripción de su posteo, el joven influencer cuestionó abiertamente el destino de los fondos públicos. Su dura crítica apuntó directo al abandono del mantenimiento de las calles transitadas.

La publicación desató una ola de opiniones fuertemente divididas entre los internautas de la zona. Por un lado, muchos vecinos respaldaron el reclamo y afirmaron que es un problema recurrente cada temporada. Por el otro, algunos justificaron el escenario adverso debido al carácter extraordinario de las tormentas recientes.

La controversia sigue sumando interacciones y nuevos comentarios en las plataformas virtuales del país. Este hecho volvió a poner sobre la mesa la urgente gestión del presupuesto para el mantenimiento vial neuquino. Mientras tanto, la localidad enfrenta el gran desafío de garantizar caminos seguros para sus habitantes cotidianos.