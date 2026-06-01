UN MUERTO Y UN HERIDO GRAVE TRAS UN VIOLENTO ACCIDENTE VIAL EN RINCÓN DE LOS SAUCES

Un trágico siniestro vial ocurrió durante la madrugada de este domingo en la localidad de Rincón de los Sauces. Un hombre perdió la vida de forma inmediata tras impactar violentamente su automóvil contra una estructura del tendido eléctrico.

El fatal siniestro se registró minutos antes de las 5:00 en la intersección de las calles Belgrano y Córdoba. Por razones que la policía intenta establecer, el conductor de un Fiat 147 perdió el control del rodado y chocó de lleno contra un poste de luz.

En el vehículo también viajaba un acompañante que logró sobrevivir al fuerte impacto. El personal de Bomberos acudió rápidamente al sector y detalló que el joven presentaba “múltiples heridas”, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital local.

Este hecho se sumó a otro siniestro vial registrado el sábado por la mañana en la Ruta Provincial 17. En plena zona petrolera, a la altura del Dique Portezuelo Grande, colisionaron tres vehículos que circulaban en dirección al trayecto que une Añelo con Cutral Co.

En este segundo incidente se vieron involucradas una camioneta Ford Ranger 4×4, una Volkswagen Saveiro y una trafic de transporte privado. La triple colisión sobre la calzada dejó como saldo tres personas heridas con lesiones de diversa consideración y daños materiales de importancia.