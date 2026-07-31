UN NENE DE TRES AÑOS FUE OPERADO TRAS RECIBIR UN DISPARO DE RIFLE

Un niño de tres años evoluciona favorablemente tras recibir un impacto en la zona cervical con un rifle de aire comprimido. El grave incidente ocurrió el miércoles por la tarde en una vivienda del barrio Mudón II.

La víctima ingresó primero al centro asistencial local y luego fue derivada de urgencia al hospital Castro Rendón. Los profesionales médicos lograron estabilizarlo debido al potencial riesgo medular que presentaba por la lesión recibida.

La intervención médica permitió extraer el proyectil de calibre 6.5 milímetros de la nuca del pequeño. Desde la cartera sanitaria provincial emitieron tranquilidad sobre el cuadro de salud tras la compleja operación.

“El paciente fue intervenido quirúrgicamente, se logró retirar el proyectil y se encuentra estable, internado en el área de Pediatría. No presenta lesiones neurológicas”, informaron mediante un comunicado oficial.

Los peritos policiales llevaron a cabo un procedimiento nocturno autorizado por la Justicia para preservar los elementos de prueba. En la vivienda secuestraron el arma involucrada, la cual funciona con un sistema especial de carga neumática.

El giro positivo en el estado del paciente modificó el tratamiento penal del expediente por parte del Ministerio Público Fiscal. La causa fue transferida desde el fuero de Homicidios hacia la Unidad Fiscal de Actuación Genérica.

Un hombre de 43 años, allegado al entorno familiar de la víctima, permanecía demorado como sospechoso de manipular el rifle. La persona quedó notificada formalmente por el delito de lesiones graves y recuperó la libertad de manera posterior.

Las declaraciones testimoniales recolectadas por la Policía, incluidas las de la madre del menor, sostienen que se trató de un hecho involuntario. El sujeto se encontraba limpiando el equipamiento al momento en que se accionó el mecanismo.

“Los testimonios y pruebas indican inicialmente que se trató de un accidente y en los próximos días se evaluará la situación procesal de la persona investigada”, señalaron oficialmente desde el organismo judicial.