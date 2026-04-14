UN NUEVO SISMO EN VACA MUERTA REAVIVA EL DEBATE SOBRE LA ACTIVIDAD HIDROCARBURÍFERA

Un nuevo sismo se registró el sábado 11 de abril en cercanías de Añelo, en la zona de Vaca Muerta, y volvió a poner en discusión el impacto de la actividad hidrocarburífera en la región. El movimiento fue percibido por vecinos y se suma a una seguidilla de eventos sísmicos registrados en los últimos meses.

La información fue brindada en una entrevista realizada en AM740 La Carretera al geógrafo Javier Grosso, integrante del Observatorio de Sismicidad Inducida, quien explicó las características del fenómeno y su posible origen.

Según detalló, el evento ocurrió a las 5:20 de la mañana y tuvo una magnitud de 3.1 en la escala de Richter. “Tuvo una profundidad de 7 kilómetros y por su magnitud tuvo registros de percepción, es decir, en el pueblo se sintió el sismo”, indicó, y agregó que la energía liberada equivale “a la explosión de 1600 kilogramos de dinamita”.

Grosso sostuvo que este tipo de movimientos no son naturales, sino que están vinculados a la actividad petrolera. “Es un sismo que está inducido por la actividad antrópica, por la fractura hidráulica”, explicó, y precisó que cerca del epicentro había equipos de fractura operando en los últimos meses.

En lo que va del año ya se registraron 12 sismos en la región, mientras que 2025 cerró con un récord de 105 eventos. Si bien muchos no generan daños directos, el especialista advirtió que existe la posibilidad de movimientos de mayor magnitud en el futuro, lo que mantiene en alerta a la comunidad y a los especialistas.

AÑELO, 14 DE ABRIL DE 2026