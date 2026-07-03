UN SECTOR DEL PERONISMO NEUQUINO PROYECTA ELECCIONES INTERNAS Y DEFINE SU AGENDA OPOSITORA

El peronismo neuquino comenzó a mover sus fichas con la mirada puesta en los comicios legislativos del próximo año. Dirigentes del Consejo Provincial y congresales del Partido Justicialista de Neuquén se concentraron en Zapala para unificar criterios y delinear su estrategia opositora.

La convocatoria exhibió un marcado despliegue federal con representantes de San Martín de los Andes, Centenario, Plaza Huincul, Cutral Co y la capital provincial. Los referentes locales coincidieron en la urgencia de aceitar la maquinaria partidaria interna para construir una alternativa sólida frente al actual escenario político.

La mesa de debate puso bajo análisis la posibilidad concreta de celebrar elecciones internas durante el mes de noviembre. Mediante esta vía democrática, el espacio pretende que el padrón de afiliados defina formalmente la propuesta electoral y los nombres que encabezarán las listas.

El plan inmediato incluye la diagramación de encuentros mensuales itinerantes por el interior de la provincia para profundizar las discusiones de base. Los asambleístas locales acordaron avanzar en una plataforma que sintetice las demandas de los trabajadores y los sectores más postergados de la región.

La conducción partidaria aprovechó el cónclave para fijar una postura combativa contra el rumbo socioeconómico de la actual gestión del país. La vicepresidenta del justicialismo, Anahí Valdez, remarcó la importancia de mantener vivas las estructuras militantes en defensa de los jubilados y las familias vulnerables.

Por su parte, el presidente del Congreso Provincial, Luis “Pichi” Sagaseta, instó a forjar la unidad para resistir el plan del presidente de la Nación. El dirigente apuntó además contra el mandatario provincial debido a la sintonía política y el respaldo explícito que brinda a la Casa Rosada.

El cierre de las disertaciones políticas estuvo a cargo del ex senador nacional y presidente del Instituto Patria, Oscar Parrilli. El referente kirchnerista cuestionó el accionar institucional del Poder Judicial y denunció la existencia de una persecución sistemática contra la conducción del movimiento.

En su intervención final, Parrilli defendió las gestiones kirchneristas como el verdadero faro doctrinario y aseguró que Cristina Fernández de Kirchner representa el futuro electoral del espacio. El senador concluyó de manera tajante afirmando que “no es posible hablar de elecciones plenamente democráticas bajo condiciones de proscripción”.