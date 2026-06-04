UN TUMOR AGRESIVO DEFORMA LA MANDÍBULA DE UN JOVEN EN NEUQUÉN

Un joven neuquino de 24 años necesita someterse de manera urgente a una cirugía de alta complejidad para detener el avance de una patología severa. Lautaro Pérez padece un tumor facial que, si bien tiene un carácter benigno, presenta un comportamiento sumamente agresivo. La enfermedad ya le generó una deformidad ósea en la mandíbula y requiere una extirpación total antes del próximo mes de agosto.

La familia de Lautaro inició una campaña comunitaria con el propósito de recolectar los fondos económicos necesarios para costear los honorarios médicos. El costo total del procedimiento integral se estima en una cifra cercana a los 60 mil dólares en el circuito privado. Sin embargo, la prioridad inmediata del entorno familiar consiste en asegurar 22 mil dólares para confirmar la disponibilidad de los cirujanos.

El proceso clínico se inició tras una consulta odontológica de rutina por lo que inicialmente se suponía una dolencia común de una muela. Los estudios posteriores revelaron la existencia de un sobrehueso anómalo que encendió las alarmas de los profesionales. Las biopsias posteriores determinaron el diagnóstico definitivo y la velocidad de expansión del tejido requirió un cambio de estrategia médica.

“Apareció un sobrehueso y los estudios confirmaron que era un tumor benigno, aunque de comportamiento muy agresivo”, relató su padre, Alejandro Pérez. Detalló que el abordaje terapéutico de esta anomalía debe realizarse bajo los mismos protocolos estrictos que se aplican a los tumores de tipo maligno. La celeridad de las acciones resulta un factor determinante para el éxito de la recuperación.

La complejidad de la práctica quirúrgica impide que el procedimiento pueda realizarse por profesionales locales en los centros sanitarios de la provincia. La familia evalúa trasladarlo hacia centros especializados en Córdoba o Buenos Aires para la realización de la intervención. Otra alternativa contempla costear el traslado de los profesionales de vanguardia hacia una clínica de la capital neuquina.

La operación requiere una técnica sofisticada denominada colgajo, que consiste en extraer tejido óseo del peroné del propio paciente para reconstruir el área afectada. El equipo de profesionales estará integrado por un mínimo de cuatro especialistas, entre cirujanos maxilofaciales, traumatólogos y microcirujanos. Los médicos descartaron el uso de prótesis metálicas debido a que la estructura ósea del joven continúa en fase de desarrollo.

El margen de riesgo estético y funcional es elevado puesto que existe la posibilidad latente de un rechazo de los tejidos implantados en el rostro. Si se produce esa complicación orgánica, el paciente debería ingresar nuevamente al quirófano para una segunda reconstrucción estructural. Por esta razón, la familia insiste en la necesidad de contar con el personal más calificado del país.

Hasta el momento, la recaudación solidaria había alcanzado a cubrir una cuarta parte del objetivo financiero estipulado. Los familiares expresaron su profunda gratitud ante la respuesta de la comunidad que colabora a través de billeteras virtuales y transferencias bancarias.