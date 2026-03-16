UNA MADRE DE ALLEN DENUNCIA QUE SU HIJA NO CONSIGUE BANCO EN NINGUNA ESCUELA

Una madre de Allen elevó una nota al Ministerio de Educación de Río Negro para reclamar que su hija adolescente pueda acceder a un banco en una escuela secundaria, luego de recorrer distintos establecimientos sin encontrar vacantes.

La situación fue expuesta en una entrevista realizada en la AM740 La Carretera, donde Laura Bejarano contó que su hija Morena, de 14 años, aún no pudo comenzar las clases en la ciudad.

Según relató, la adolescente cursó primer año en Allen, pero debió mudarse a General Roca luego de la muerte de su padre. “En mayo su papá fallece de linfoma de Hodgkin. Fue un golpe para todos y me la traje a vivir a Roca”, explicó.

Bejarano señaló que su hija terminó el ciclo lectivo en Roca, aunque nunca logró adaptarse a la nueva escuela ni a la vida en otra ciudad. Por recomendación profesional y familiar decidieron que regresara a Allen para continuar su educación cerca de sus amigos, su club y su entorno habitual.

Sin embargo, al iniciar el trámite para el cambio de escuela, se encontró con que no había vacantes disponibles. “Recorrimos todos los colegios y todos tienen más de 34 alumnos por aula. En supervisión nos dijeron que no había banco y que estaban evaluando aulas móviles”, afirmó.

La madre explicó que hoy la única opción que tiene su hija es viajar desde Allen hasta General Roca para asistir a la escuela donde había sido inscripta previamente. “Tiene 14 años y tendría que tomarse el colectivo a las seis y media de la mañana para ir a una escuela en J.J. Gómez. Para mí eso también es vulnerar un derecho”, sostuvo.

Ante la falta de respuestas, Bejarano presentó una nota dirigida al Ministerio de Educación provincial solicitando una solución urgente para que su hija pueda comenzar el ciclo lectivo en Allen. “No estoy pidiendo un banco en un colegio específico, solo que mi hija tenga un lugar donde estudiar”, remarcó.

Allen, 13 de marzo de 2026.