UNA MADRE TERMINÓ DEMORADA POR EL “REGALITO” QUE LLEVÓ AL PENAL

Una mujer fue demorada el pasado sábado tras un operativo de control en la Unidad de Detención 21. Ocurrió durante el mediodía en la comarca petrolera neuquina. La sospechosa intentaba aprovechar el horario de visitas familiares para burlar la seguridad del establecimiento carcelario. Sin embargo, la vigilancia interna detectó maniobras sospechosas al momento del ingreso.

La mujer se identificó como la madre de uno de los internos alojados en dicha dependencia. Al llegar a la oficina administrativa, mostró aparentes intenciones de concretar el encuentro familiar programado. El personal policial femenino procedió entonces a realizar la requisa obligatoria de rutina. Durante la inspección de su vestimenta, las uniformadas hallaron un envoltorio plástico de color blanco oculto entre sus prendas.

Ante el hallazgo del paquete con sustancia polvorienta, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad. Las autoridades del penal solicitaron la presencia urgente del Departamento Antinarcóticos para realizar las pericias correspondientes. Los efectivos especializados se trasladaron hasta la unidad para efectuar los análisis técnicos de rigor sobre el material incautado.

Los especialistas realizaron el test de campo que arrojó resultados positivos para clorhidrato de cocaína. Según confirmaron fuentes policiales, la sustancia prohibida arrojó un pesaje total de 3,1 gramos. “El pesaje y la confirmación del reactivo químico fueron incorporados como prueba clave”, detallaron los investigadores tras el procedimiento. El acta oficial reflejó la precisión del reactivo utilizado en el lugar de los hechos.

Finalmente, la mujer quedó a disposición de la Fiscalía única de Cutral Co para los pasos legales subsiguientes. Actualmente, dicha unidad judicial se encuentra bajo la subrogancia del Dr. Maximiliano Breide Obeid. Se le inició una causa formal por infracción a la Ley 23.737, que regula la tenencia de estupefacientes. La justicia determinará ahora su responsabilidad penal en este intento de contrabando interno.

El operativo resalta la rigurosidad de los controles preventivos en los centros de detención provinciales. Las autoridades recordaron que este tipo de inspecciones son obligatorias para garantizar la seguridad del personal y los internos. La causa continúa su curso administrativo mientras se define la situación procesal de la imputada. Este hecho se suma a otros intentos similares frustrados recientemente en unidades penitenciarias de la región.