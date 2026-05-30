UNA PELEA ENTRE ALUMNAS DEL CPEM 51 DE CUTRAL CO TERMINÓ CON DOS DOCENTES GOLPEADAS

Un escenario de absoluto caos se vivió durante el tramo final del turno tarde en el CPEM 51 de Cutral Co. Dos estudiantes de la institución educativa protagonizaron una violenta confrontación física en el interior del edificio. El grave incidente escolar expone el preocupante crecimiento de la conflictividad en los establecimientos de la región.

Frente al altercado, un grupo de profesoras que circulaba por el sector intentó intervenir de forma inmediata. La intención de las trabajadoras era separar a las alumnas. Sin embargo, el intento de mediación derivó en agresiones directas hacia el propio personal docente.

Las profesoras recibieron diversas lesiones corporales que incluyeron fuertes arañazos y patadas en medio de la batahola. Ante la gravedad de la situación, al menos una de las afectadas requirió asistencia médica en un sanatorio de Plaza Huincul. Patrulleros policiales acudieron al colegio tras los llamados de urgencia realizados por los testigos.

A raíz de los preocupantes acontecimientos, la dirección del establecimiento del barrio Pueblo Nuevo resolvió interrumpir las actividades escolares. Las autoridades emitieron un conciso reporte que confirmó la medida restrictiva. “Informamos que se suspenden las clases a partir del día lunes 1 de junio”, detalló la conducción institucional.

El escrito oficial omitió brindar precisiones específicas sobre el detonante del pleito o las sanciones disciplinarias en evaluación. Del mismo modo, los directivos optaron por mantener un estricto hermetismo frente a las consultas de la prensa regional. La parálisis institucional busca abrir un espacio de resguardo temporal tras el escándalo.

Por su parte, desde ATEN confirmaron que se encuentran trabajando activamente en el seguimiento del caso. Los delegados sindicales manifestaron su intención de presentarse en la escuela para recopilar testimonios de primera mano. Además, buscarán tomar contacto directo con las docentes heridas para constatar su evolución médica.

Existen versiones complementarias que indican la presunta participación de familiares de las alumnas durante el desarrollo de la reyerta. Esta hipótesis delictiva aún no cuenta con una validación formal por parte de los investigadores policiales. Se evalúa realizar jornadas de reflexión pedagógica antes de autorizar el retorno definitivo del alumnado.