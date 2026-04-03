UNA PELEA ENTRE MUJERES SACUDIÓ LA NOCHE NEUQUINA

El inicio del fin de semana largo se vio empañado por una violenta pelea en el corazón de la ciudad. Durante la madrugada de este jueves, un grupo de mujeres protagonizó un feroz enfrentamiento en plena vía pública. El incidente ocurrió en la intersección de la Avenida Argentina y la calle Belgrano.

La secuencia completa de la pelea quedó registrada en un video captado desde un edificio cercano por un vecino de la zona. En las imágenes se observa a dos mujeres trenzadas en lucha sobre el asfalto mientras intercambian golpes de puño. Además, se puede ver como el resto de los presentes intentaba separar a las involucradas sin éxito durante varios minutos. El consumo excesivo de alcohol habría sido el detonante de la gresca.

Las protagonistas se sujetaron del pelo y cayeron al suelo, donde continuaron las agresiones ante la mirada de decenas de jóvenes. Afortunadamente, dos bicipolicías que patrullaban el sector comercial intervinieron de manera inmediata para frenar la pelea. Los agentes lograron separar a las mujeres y dispersar a la multitud que arengaba el conflicto.

Este punto geográfico de la capital neuquina parece haberse convertido en un foco de conflictos constantes durante las noches. Según los registros policiales, el pasado 13 de marzo ocurrió un hecho de similares características en la misma esquina. En aquella oportunidad, otro grupo de jóvenes se enfrentó brutalmente entre gritos y reclamos que alarmaron a los residentes. Las autoridades confirmaron que “la intervención policial fue clave para evitar heridos de gravedad” en ambos episodios violentos.

En el video del incidente previo también se percibe un clima de descontrol absoluto y falta de convivencia ciudadana. Las imágenes muestran empujones y forcejeos que obligaron a una patrulla de la Policía de Neuquén a actuar de oficio. Los efectivos debieron realizar tareas de disuasión para restablecer el orden en medio de un ambiente sumamente hostil. Los vecinos de los edificios linderos expresaron su preocupación por la repetición de estos actos vandálicos.