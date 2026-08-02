UNTER ADHIERE AL PARO NACIONAL DOCENTE

El gremio docente Unter confirmó su adhesión al paro nacional convocado por la Ctera. La medida se extenderá por 24 horas durante la jornada de este lunes. La huelga amenaza con resentir el dictado normal de clases en toda la provincia de Río Negro.

Esta acción representa una continuidad en el plan de lucha provincial. El sector venía de concretar dos días de paro durante el retorno del receso invernal. Ahora, las demandas locales se acoplan a un reclamo de escala nacional.

Desde la conducción sindical explicaron los motivos de la adhesión mediante un comunicado oficial. “El profundo deterioro de las condiciones salariales y laborales que atraviesa la docencia en las distintas provincias requiere respuestas colectivas”, expresaron.

La dirigencia gremial remarcó que la problemática afecta a los trabajadores de todo el país. Al respecto, sostuvieron la existencia de “salarios pulverizados por la inflación, desfinanciamiento de la educación pública, recortes presupuestarios y el avance sobre derechos históricamente conquistados”.

En el plano legal, el Ejecutivo nacional busca aplicar la reciente Ley de Modernización Laboral. La normativa establece a la educación como servicio esencial y exige un 75% de asistencia docente. Sin embargo, la provincia rionegrina no posee actualmente una legislación local con esas exigencias.

La agenda de la medida de fuerza incluye un amplio listado de reclamos puntuales. Los trabajadores exigen paritarias con respuestas concretas, recomposición salarial real y mayor presupuesto educativo. También solicitan la defensa de las jubilaciones docentes y el retorno de programas educativos nacionales.

El sindicato rionegrino organizará diversas actividades locales para visibilizar sus demandas en el territorio. Se espera un acatamiento dispar según las distintas seccionales y regiones de la provincia. La comunidad educativa permanece atenta al desarrollo de las jornadas organizadas por el gremio