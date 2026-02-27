UNTER CONFIRMÓ PARO DE 48 HORAS Y LAS CLASES NO COMIENZAN EL LUNES EN RÍO NEGRO

El ciclo lectivo en Río Negro no comienza con normalidad. La conducción de UNTER confirmó un paro de 48 horas para el 2 y 3 de marzo, en reclamo de una recomposición salarial y en rechazo a la propuesta del Gobierno provincial.

La información surge de una entrevista realizada en la AM740 a Laura Ortíz, secretaria general de UNTER, quien explicó que el congreso del gremio resolvió por unanimidad el rechazo a la oferta oficial. “Tuvimos un congreso donde las 18 seccionales llevaron por unanimidad el rechazo a la propuesta del gobierno”, indicó, y confirmó que el lunes y martes habrá paro por el no inicio del período común.

Ortíz sostuvo que el conflicto se origina en la falta de actualización salarial. “Hoy seguimos percibiendo el mismo salario que en el mes de septiembre del 2025”, afirmó, y cuestionó que la propuesta oficial incluya un bono por única vez que no impacta en el básico. “El ofrecimiento que hace es una compensación, que es un bono que no se introduce en nuestro salario”, señaló. Según detalló, un docente que recién se inicia cobra “un millón cien mil pesos” y el gremio reclama “mínimamente un piso de dos millones”.

La dirigente también advirtió que más del 60% del salario docente está compuesto por sumas no remunerativas y cuestionó el impacto a largo plazo de ese esquema. “Más del 60% de nuestro sueldo está en sumas en negras”, afirmó. Además, denunció el cierre de cargos en nivel inicial y sostuvo que el Gobierno aplica “un plan de ajuste de todos lados en todos los niveles y modalidades”.

El plan de lucha contempla el paro del 2 y 3 de marzo, con una concentración provincial en Cipolletti el primer día y acciones en cada localidad el martes. Ortíz anticipó que el gremio realizará un nuevo congreso tras la medida para definir cómo continúa el conflicto y remarcó que, hasta el momento, el Ejecutivo no modificó su postura.

Cipolletti, 26 de febrero de 2026.