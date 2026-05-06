UNTER DENUNCIÓ REPRESIÓN EN EL PUENTE Y MANTIENE EL PARO DOCENTE EN RÍO NEGRO

UNTER cumplió la segunda jornada del paro de 48 horas y denunció represión contra docentes durante la protesta realizada en la zona de los puentes carreteros. El gremio reclamó una nueva convocatoria paritaria y mejores condiciones salariales, laborales y edilicias.

La información corresponde a una nota realizada en AM740, donde la secretaria general de UNTER, Laura Ortiz, cuestionó la respuesta del gobierno provincial. “Ayer dio una muestra clara el gobernador de seguir profundizando el conflicto en lugar de sentarse a dialogar con nosotros”, afirmó.

Ortiz explicó que el reclamo salarial apunta a recuperar poder adquisitivo y sostuvo que el incremento por IPC no alcanza porque los sueldos ya llegan con una pérdida acumulada. “Volvimos al reclamo de 2 millones siendo conscientes que hoy una canasta para solventar una canasta básica en nuestra provincia ronda los 2.800.000 pesos”, señaló.

Sobre lo ocurrido en el puente, la dirigente aseguró que la manifestación se desarrolló sin cortes durante varias horas y que la represión comenzó cuando intentaron marchar por uno de los carriles. “Fuimos reprimidos con gases por el hecho de estar organizándonos para marchar”, dijo, y denunció el uso de “un gas naranja” que provocó irritación y quemaduras.

La conducción gremial anticipó que insistirá con el pedido de paritarias y realizará nuevas presentaciones ante la Secretaría de Trabajo y el IPROSS. Ortiz remarcó que el conflicto también incluye problemas edilicios, falta de presupuesto educativo y situaciones de violencia en las escuelas.

Cipolletti, 6 de mayo de 2026.